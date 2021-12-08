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Алтайский край
https://ria.ru/20211208/initsiativy-1762729065.html
Власти Алтая выделят 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив
Власти Алтая выделят 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив - РИА Новости, 08.12.2021
Власти Алтая выделят 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив
Власти Алтайского края планируют выделить 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив в 2022 году, максимальный размер гранта увеличили с 1 до 1,3... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:33
2021-12-08T12:33
алтайский край
экономика
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края планируют выделить 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив в 2022 году, максимальный размер гранта увеличили с 1 до 1,3 миллиона рублей, сообщает правительство региона на своём официальном сайте."Общий объем средств краевого бюджета на реализацию инициативных проектов на 2022 год утвержден в объеме 375 миллионов рублей в соответствии с законом Алтайского края от 30 ноября №105-ЗС "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Также по решению губернатора края Виктора Томенко совместно с депутатами Алтайского краевого законодательного собрания максимальный размер субсидии на реализацию одного инициативного проекта увеличен с 1 до 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что с 2022 года участникам предоставлены дополнительные возможности. До отбора допустили не только села, но и малые города с численностью населения до 50 тысяч человек, они могут подать по две заявки. А районам предоставили право подачи на конкурс проектов общерайонного (общеокружного) значения, которыми будут пользоваться жители двух и более населенных пунктов.Заявки на участие в проекте поддержки местных инициатив в Алтайском крае на 2022 год можно подать через официальный портал алтайпредлагай.рф до 17 декабря.
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экономика, алтайский край, виктор томенко
12:33 08.12.2021
 
Власти Алтая выделят 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив

Власти Алтая выделят 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края планируют выделить 375 миллионов рублей на поддержку местных инициатив в 2022 году, максимальный размер гранта увеличили с 1 до 1,3 миллиона рублей, сообщает правительство региона на своём официальном сайте.
"Общий объем средств краевого бюджета на реализацию инициативных проектов на 2022 год утвержден в объеме 375 миллионов рублей в соответствии с законом Алтайского края от 30 ноября №105-ЗС "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Также по решению губернатора края Виктора Томенко совместно с депутатами Алтайского краевого законодательного собрания максимальный размер субсидии на реализацию одного инициативного проекта увеличен с 1 до 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что с 2022 года участникам предоставлены дополнительные возможности. До отбора допустили не только села, но и малые города с численностью населения до 50 тысяч человек, они могут подать по две заявки. А районам предоставили право подачи на конкурс проектов общерайонного (общеокружного) значения, которыми будут пользоваться жители двух и более населенных пунктов.
Заявки на участие в проекте поддержки местных инициатив в Алтайском крае на 2022 год можно подать через официальный портал алтайпредлагай.рф до 17 декабря.
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