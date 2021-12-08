https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762746087.html
В Кремле рассказали о борьбе с инфляцией
В Кремле рассказали о борьбе с инфляцией - РИА Новости, 08.12.2021
В Кремле рассказали о борьбе с инфляцией
Возвращение инфляции в России к целевому уровню может быть достигнуто разными методиками, они будут прорабатываться в правительстве, заявил журналистам... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:48
2021-12-08T13:48
2021-12-08T13:48
экономика
владимир путин
дмитрий песков
правительство рф
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возвращение инфляции в России к целевому уровню может быть достигнуто разными методиками, они будут прорабатываться в правительстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемой для россиян рост инфляции, добавил, что в 2022 году нужно обеспечить возвращение к целевому уровню в 4%."Приведение уровня инфляции... к целевому порогу, собственно, может быть достигнуто разными методами, и в том числе, эти методы и методики будут прорабатываться в правительстве", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211207/inflyatsiya-1762606274.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков, правительство рф, россия
В Кремле рассказали о борьбе с инфляцией
Пресс-секретарь президента Песков: правительство прорабатывает меры по снижению инфляции