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Эксперты: игра в куклы способствует развитию эмпатии у детей

Эксперты: игра в куклы способствует развитию эмпатии у детей - РИА Новости, 08.12.2021

Эксперты: игра в куклы способствует развитию эмпатии у детей

В минувшем году бренд Barbie ("Барби") и группа нейробиологов из Кардиффского университета (Великобритания) представили результаты первого в истории... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:53

2021-12-08T11:53

2021-12-08T11:53

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В минувшем году бренд Barbie ("Барби") и группа нейробиологов из Кардиффского университета (Великобритания) представили результаты первого в истории исследования влияния игры в куклы на развитие детей, проведенное с использованием методов нейробиологии. Командой исследователей руководила доктор Сара Герсон — эксперт в области нейропсихологии, психологии развития и когнитивной социальной психологии.Поводом вновь заговорить об этом совместном проекте стал растущий интерес к вопросу эмоционального выгорания, который за последние пару лет вышел в топ тем социальной повестки. Эксперты бьют тревогу, однако, мало кто задумывается, что жертвами выгорания становятся не только взрослые. Детские трудности и переживания многие родители часто не воспринимают всерьез. В результате такие опасные вещи как детское выгорание проходят незаметными, подрывая психологическое и физическое здоровье ребенка.Игра — один из самых ранних и наиболее эффективных способов обучения детей. При этом многие родители упускают из виду преимущества игры в куклы, считая, что воображаемый характер игры не дает ощутимого результата по сравнению с такими упражнениями, как строительство из кубиков, рисование или собирание пазлов, в которых можно сразу увидеть наглядный результат. До начала активного полового созревания именно игровая деятельность является для детей основной, развивая когнитивные способности и эмпатию.В исследовании "Изучение преимуществ игры в куклы с помощью методов нейробиологии" участвовали 42 ребенка (20 мальчиков и 22 девочки) в возрасте от 4 до 8 лет. Это "нормально развивающиеся" дети — с точки зрения основных показателей развития в соответствии с возрастом.В рамках проекта применялось современное оборудование для fNIRS (функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области) для изучения активности мозга во время игры в куклы, например, Barbie. Технология предусматривает использование шапочек, напоминающих шапочки для плавания и не мешающих свободно двигаться и играть в естественной манере. Тесты проводились в специальной комнате для проведения экспериментов. Игры были подразделены на подкатегории, чтобы команда ученых могла отдельно фиксировать мозговую активность, связанную с каждым типом игры, которые включали самостоятельную игру в куклы, игру вместе с другим человеком (научным сотрудником), игры на планшете в одиночку или вместе с другим человеком.В исследовании естественная игра определяется как игра без указаний и инструкций. То есть ребенку давали игрушку (куклу Barbie или игру на планшете) и позволяли играть свободно, так, как он хотел. Ребенок мог также относительно свободно передвигаться в пределах длины проводов шапочки, подключенных к записывающему аппарату fNIRS.Используемые куклы включали в себя широкий ассортимент тематических кукольных наборов Barbie: "семья", "профессия", "дом мечты", "животные". Исследователи сконцентрировались на том, какие социальные, эмоциональные, обучающие, творческие преимущества в перспективе может дать ребенку процесс игры в куклы.На планшетах дети играли в игры типа Toca Boca и Dr. Panda, которые не ограничивают фантазию и творческое мышление четкими правилами и в целом сопоставимы с игрой в куклы.Данные, полученные с помощью оборудования fNIRS дополнялись данными видеозаписей, фиксировавших игровое поведение, речь и выражение лица. Родители, как правило, очень удивляются, когда узнают, что дети разговаривают сами с собой во время игры. Изучение этого процесса дает ученым представление о том, как и какие эмоции и социальные ситуации разыгрывают дети, какими свойствами наделяют своих персонажей — а также каковы возможные пути их дальнейшего психологического развития.Одним из основных открытий по результатам исследования стало то, что игра в куклы активизирует заднюю частью верхней височной борозды (pSTS) в мозге. Эта зона связана с обработкой социальной информации и эмпатией, что указывает на то, что игра в куклы позволяет детям воспроизводить, использовать и применять полученные при этом навыки, даже если они играли одни.С момента публикации теории когнитивного развития знаменитого психолога Жана Пиаже считалось, что ролевая игра положительно влияет на социальные навыки и творческие способности детей, но на уровне изучения мозга не было научных доказательств этой взаимосвязи. Теперь же фундаментальные теории о социальных играх были впервые научно обоснованы путем визуализации процессов мозга и использованием данных нейровизуализации с помощью обычной игры в куклы без заранее написанного сценария. В научных кругах изучение преимуществ игры в куклы с помощью нейробиологии рассматривается как значительный шаг вперед в понимании ролевой игры и игры в куклы с точки зрения психологии развития. Исследование показало, что игра в куклы способствует развитию эмоционального интеллекта. Эксперты сходятся во мнении, что эмпатии можно научить, и на самом деле она в значительной степени формируется ранним жизненным опытом.Исследование стало первым шагом на пути более глубокого понимания роли игры в онтогенезе личности, подкрепленного нейробиологическими данными. При поддержке Barbie команда Кардиффского университета продолжает развивать это направление и планирует в скором времени представить итоги дополнительных исследований.

кардифф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Исследование: как игра в куклы развивает эмпатию у детей Новое исследование, проведенное совместно «Группой Барби» компании «Маттел» и нейробиологами из Университета Кардиффа, показало, что игра в куклы помогает детям развивать эмпатию и навыки обработки социальной информации. 2021-12-08T11:53 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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