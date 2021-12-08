https://ria.ru/20211208/ignorirovanie-1762672460.html

Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России

Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России - РИА Новости, 08.12.2021

Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России

Президент США Джо Байден во взаимодействии с Россией игнорирует ее интересы и не проявляет желания идти на компромисс, считает бывший чиновник Пентагона и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:37

2021-12-08T02:37

2021-12-08T02:37

в мире

украина

джо байден

нато

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден во взаимодействии с Россией игнорирует ее интересы и не проявляет желания идти на компромисс, считает бывший чиновник Пентагона и советник экс-президента США Дональда Трампа полковник Даг Макгрегор.Во вторник состоялся виртуальный контакт Байдена и президента РФ Владимира Путина, лидеры говорили два часа."Байден представил свои шаблонные взгляды, сформированные ощущением современных левых о моральном превосходстве. В то же время он игнорирует интересы России к удивлению и тревоге Путина", - сказал Макгрегор РИА Новости.По его словам, у Вашингтона один интерес к нынешнему кризису - предотвратить ненужную войну между Украиной и Россией. "Но Байден и его друзья сознательно проигнорировали этот интерес, потому что он бы включал в себя компромисс. Как морально праведный левый он не способен на компромисс", - сказал он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/osvoenie-1762672039.html

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в мире, украина, джо байден, нато, дональд трамп, россия