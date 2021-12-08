https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762690138.html

В Кремле оценили отношения с Грецией

В Кремле оценили отношения с Грецией - РИА Новости, 08.12.2021

В Кремле оценили отношения с Грецией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения с Грецией на 6 баллов по 10-балльной шкале, а с Турцией на 7 баллов, сообщил греческий телеканал... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:38

2021-12-08T09:38

2021-12-08T09:39

в мире

греция

сочи

владимир путин

дмитрий песков

кириакос мицотакис

россия

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АФИНЫ, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения с Грецией на 6 баллов по 10-балльной шкале, а с Турцией на 7 баллов, сообщил греческий телеканал ANT1.Песков дал интервью телеканалу в преддверии встречи президента Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Полное интервью ANT1 покажет в пятницу вечером, пока телеканал дал краткое изложение беседы."Песков оценивает греко-российские отношения на шесть баллов по шкале в десять баллов, а российско-турецкие - на семь. Однако он сказал, что есть серьезные перспективы заполнить потери и расширить поле сотрудничества двух стран", - сообщил корреспондент ANT1 из Москвы.Переговоры Путина и Мицотакиса пройдут в среду в Сочи, они обсудят весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20211208/otnosheniya-1762457430.html

https://ria.ru/20211129/rossiya-1761275142.html

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в мире, греция, сочи, владимир путин, дмитрий песков, кириакос мицотакис, россия