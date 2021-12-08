14:37 08.12.2021 (обновлено: 14:42 08.12.2021)
Минск заявил, что заинтересован в конструктивном взаимодействии на границе
Совбез Белоруссии заявил, что заинтересован в конструктивном взаимодействии на границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск заинтересован вернуться к конструктивному взаимодействию с соседними странами по линии пограничных органов.
"У Беларуси всегда были нормальные отношения и взаимодействие по линии пограничных ведомств со странами-соседями. Хотелось бы, чтобы те времена вернулись и взаимодействие по линии пограничных органов стало конструктивным: взаимоуважение, доверие, обмен информацией. Это будет способствовать вопросам безопасности как народов сопредельных стран, так и Беларуси".
Вольфович также выразил обеспокоенность ситуацией с очередями в пунктах пропуска через границу, где из-за невыполнения сопредельными странами обязательство по пропуску транспорта с белорусской стороны в большом количестве скапливается грузовой транспорт, следующий транзитом через республику.
"Хотелось бы, чтобы в этом году проблема была решена, чтобы перевозчики не испытывали неудобств. С белорусской стороны делается все: мы выполняем все нормы и требования. Не раз уведомляли сопредельную сторону, что нужно принимать какие-то конструктивные меры. К сожалению, ни из Польши, ни из Литвы обратной информации нет", - подчеркнул он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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