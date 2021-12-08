https://ria.ru/20211208/granitsa-1762758379.html

Минск заявил, что заинтересован в конструктивном взаимодействии на границе

Минск заявил, что заинтересован в конструктивном взаимодействии на границе - РИА Новости, 08.12.2021

Минск заявил, что заинтересован в конструктивном взаимодействии на границе

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск заинтересован вернуться к конструктивному взаимодействию с... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:37

2021-12-08T14:37

2021-12-08T14:42

в мире

белоруссия

минск

латвия

польша

александр лукашенко

александр вольфович

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759655920_0:216:2982:1893_1920x0_80_0_0_8638bc65b9d19e4acd2c8a779c58dfd3.jpg

МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск заинтересован вернуться к конструктивному взаимодействию с соседними странами по линии пограничных органов."У Беларуси всегда были нормальные отношения и взаимодействие по линии пограничных ведомств со странами-соседями. Хотелось бы, чтобы те времена вернулись и взаимодействие по линии пограничных органов стало конструктивным: взаимоуважение, доверие, обмен информацией. Это будет способствовать вопросам безопасности как народов сопредельных стран, так и Беларуси".Вольфович также выразил обеспокоенность ситуацией с очередями в пунктах пропуска через границу, где из-за невыполнения сопредельными странами обязательство по пропуску транспорта с белорусской стороны в большом количестве скапливается грузовой транспорт, следующий транзитом через республику."Хотелось бы, чтобы в этом году проблема была решена, чтобы перевозчики не испытывали неудобств. С белорусской стороны делается все: мы выполняем все нормы и требования. Не раз уведомляли сопредельную сторону, что нужно принимать какие-то конструктивные меры. К сожалению, ни из Польши, ни из Литвы обратной информации нет", - подчеркнул он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211208/sovbez-1762726883.html

https://ria.ru/20211128/bezhentsy-1761175582.html

белоруссия

минск

латвия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии