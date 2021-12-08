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Распространение коронавируса
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В Красноярском крае иностранцам разрешили заселяться в отели с ПЦР-тестом
В Красноярском крае иностранцам разрешили заселяться в отели с ПЦР-тестом - РИА Новости, 08.12.2021
В Красноярском крае иностранцам разрешили заселяться в отели с ПЦР-тестом
Власти Красноярского края разрешили иностранным гражданам заселяться в гостиницы и дома отдыха при наличии ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сделанных не... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:47
2021-12-08T15:47
распространение коронавируса
общество
красноярский край
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Власти Красноярского края разрешили иностранным гражданам заселяться в гостиницы и дома отдыха при наличии ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сделанных не позднее чем за 48 часов до заселения, сообщает пресс-служба губернатора края."Теперь иностранные граждане могут заселяться в гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее 48 часов до заселения", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что в учреждениях и организациях, где введены QR-коды, согласно документу, на входах должны быть размещены плакаты с соответствующей информацией для посетителей.В Красноярском крае система QR-кодов введена в организациях общепита, торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры и искусства, музеях и библиотеках, кинотеатрах, концертных залах, гостиницах, салонах красоты, косметических и массажных салонах, парикмахерских, СПА-салонах (за исключением учреждений медицины), объектах спорта, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах. Также предъявлять QR-коды необходимо при посещении выставок и конгрессов.
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общество, красноярский край, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:47 08.12.2021
 
В Красноярском крае иностранцам разрешили заселяться в отели с ПЦР-тестом

В Красноярском крае иностранцам разрешили заселяться в гостиницы с ПЦР-тестом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Власти Красноярского края разрешили иностранным гражданам заселяться в гостиницы и дома отдыха при наличии ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сделанных не позднее чем за 48 часов до заселения, сообщает пресс-служба губернатора края.
"Теперь иностранные граждане могут заселяться в гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее 48 часов до заселения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в учреждениях и организациях, где введены QR-коды, согласно документу, на входах должны быть размещены плакаты с соответствующей информацией для посетителей.
В Красноярском крае система QR-кодов введена в организациях общепита, торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры и искусства, музеях и библиотеках, кинотеатрах, концертных залах, гостиницах, салонах красоты, косметических и массажных салонах, парикмахерских, СПА-салонах (за исключением учреждений медицины), объектах спорта, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах. Также предъявлять QR-коды необходимо при посещении выставок и конгрессов.
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