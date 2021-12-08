https://ria.ru/20211208/gossovet-1762838494.html

Путин анонсировал совещание Госсовета и Совета по науке

Путин анонсировал совещание Госсовета и Совета по науке - РИА Новости, 08.12.2021

Путин анонсировал совещание Госсовета и Совета по науке

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планируется совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета, это позволит определить задачи на будущее. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:54

2021-12-08T20:54

2021-12-08T20:54

общество

владимир путин

совет по науке и образованию при президенте рф

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планируется совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета, это позволит определить задачи на будущее."Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.По его словам, это даст возможность сформулировать задачи, которые надо будет решать, чтобы развивать "эту важнейшую сферу деятельности".

https://ria.ru/20211208/nauka-1762835847.html

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общество, владимир путин, совет по науке и образованию при президенте рф, россия