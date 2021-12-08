https://ria.ru/20211208/germaniya-1762712895.html

В МИД прокомментировали смену правительства в Германии

В МИД прокомментировали смену правительства в Германии - РИА Новости, 08.12.2021

В МИД прокомментировали смену правительства в Германии

Москва рассчитывает, что контакты с новым кабмином ФРГ будут выстроены в ближайшее время и отношения между двумя странами будут развиваться в условиях взаимной... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:32

2021-12-08T11:32

2021-12-08T11:49

политика

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что контакты с новым кабмином ФРГ будут выстроены в ближайшее время и отношения между двумя странами будут развиваться в условиях взаимной выгоды и доверия, заявил и.о. директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий."Мне бы хотелось надеяться, как и нам всем, что при новом правительстве (ФРГ) наши отношения с ФРГ будут развиваться в условиях взаимной выгоды и доверия, что продолжится конструктивное взаимодействие в ряде практических сфер, прежде всего экономика, общественные обмены... связи на уровне городов, регионов, сфера науки и образования также является приоритетной", - сказал он на открытии Форума Российско-Германского перекрестного года "Экономика и устойчивое развитие" 2020-2022."Мы надеемся, что уже в ближайшее время контакты с новым правительством ФРГ будут выстроены и, соответственно, уже будут определенные результаты, с которыми мы можем дальше работать", - подчеркнул он.

германия

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политика, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия