11:03 08.12.2021 (обновлено: 11:31 08.12.2021)
В Берлине началось заседание бундестага, на котором изберут нового канцлера
В Берлине началось заседание бундестага, на котором изберут нового канцлера ФРГ
БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. В Берлине началось заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер ФРГ. Им, как ожидается, станет лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц, сменив на этом посту Ангелу Меркель, в течение 16 лет управлявшей страной. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24.
Выборы канцлера проводятся в Германии согласно 63-ей статье Основного закона, кандидатуру будущего главы правительства формально вносит в парламент президент – Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер определяет основные положения политики Германии и несет за них ответственность. Его деятельность подотчетна бундестагу ФРГ, канцлер может быть смещен с поста в случае выражения ему конструктивного вотума недоверия со стороны парламента. Срок полномочий канцлера начинается после того, как он примет присягу после избрания в бундестаге. Полномочия заканчиваются в день учредительного заседания бундестага очередного созыва (в 2021 году - 26 октября), после этого канцлер и его кабинет министров исполняют обязанности до приведения к присяге нового главы правительства и его кабинета.
Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге ФРГ "за" должны проголосовать минимум 369 депутатов из 736-ти. Так называемое "канцлерское большинство" формируется в основном голосами фракций тех партий, которые входят в будущее правительство Германии. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и либеральной СвДП бундестага нового созыва - 416 депутатов. Таким образом Шольц, скорее всего, получит необходимое большинство уже в первом туре голосования и даже может позволить себе потерю нескольких голосов членов коалиции.