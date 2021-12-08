Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
Financial Times: "Северный поток — 2" станет неприемлемым при "агрессии" России
© Фото : PetrolValves S.p.A. / Wolfram ScheibleИзготовление шаровых клапанов для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе PetrolValves в Милане
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. ФРГ и США провели "основательные переговоры" по российскому газопроводу "Северный поток 2", в случае "вторжения" России на Украину могут посчитать трубопровод неприемлемым, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.
"В конечном итоге может быть достигнут консенсус о том, что, если случится вторжение на Украину, "Северный поток 2" станет неприемлемым", - приводит издание слова дипломата.
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
По словам неназванного американского чиновника, США ожидают "большей помощи" от Германии в кампании по давлению на РФ на фоне ситуации с Украиной. Как ожидается, американские чиновники совершат поездку в ФРГ, как только там будет новое правительство, чтобы обсудить "Северный поток 2" и Украину, отмечает издание.
"Северный поток 2" - это больной вопрос. Он нависает над всем, что связано с РФ, Германией и Украиной", - приводит издание слова американского чиновника.
Белый дом ранее по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявил, что судьба "Северного потока 2" в контексте Украины является ведущим приоритетом для США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и якобы намерениях "вторгнуться" на Украину, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.