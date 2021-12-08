https://ria.ru/20211208/gazoprovod-1762695838.html

Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ

Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2021

Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ

ФРГ и США провели "основательные переговоры" по российскому газопроводу "Северный поток 2", в случае "вторжения" России на Украину могут посчитать трубопровод... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:25

2021-12-08T10:25

2021-12-08T10:25

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северный поток — 2

россия

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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. ФРГ и США провели "основательные переговоры" по российскому газопроводу "Северный поток 2", в случае "вторжения" России на Украину могут посчитать трубопровод неприемлемым, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата."В конечном итоге может быть достигнут консенсус о том, что, если случится вторжение на Украину, "Северный поток 2" станет неприемлемым", - приводит издание слова дипломата.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.По словам неназванного американского чиновника, США ожидают "большей помощи" от Германии в кампании по давлению на РФ на фоне ситуации с Украиной. Как ожидается, американские чиновники совершат поездку в ФРГ, как только там будет новое правительство, чтобы обсудить "Северный поток 2" и Украину, отмечает издание."Северный поток 2" - это больной вопрос. Он нависает над всем, что связано с РФ, Германией и Украиной", - приводит издание слова американского чиновника.Как пишет издание со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией, требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск "Северного потока 2" будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении РФ.Белый дом ранее по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявил, что судьба "Северного потока 2" в контексте Украины является ведущим приоритетом для США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и якобы намерениях "вторгнуться" на Украину, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211208/rychag-1762669149.html

https://ria.ru/20211207/prioritet-1762661914.html

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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, северный поток — 2, россия