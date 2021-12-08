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Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2021
Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
ФРГ и США провели "основательные переговоры" по российскому газопроводу "Северный поток 2", в случае "вторжения" России на Украину могут посчитать трубопровод... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:25
2021-12-08T10:25
в мире
киев
сша
владимир путин
джо байден
нато
северный поток — 2
россия
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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. ФРГ и США провели "основательные переговоры" по российскому газопроводу "Северный поток 2", в случае "вторжения" России на Украину могут посчитать трубопровод неприемлемым, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата."В конечном итоге может быть достигнут консенсус о том, что, если случится вторжение на Украину, "Северный поток 2" станет неприемлемым", - приводит издание слова дипломата.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.По словам неназванного американского чиновника, США ожидают "большей помощи" от Германии в кампании по давлению на РФ на фоне ситуации с Украиной. Как ожидается, американские чиновники совершат поездку в ФРГ, как только там будет новое правительство, чтобы обсудить "Северный поток 2" и Украину, отмечает издание."Северный поток 2" - это больной вопрос. Он нависает над всем, что связано с РФ, Германией и Украиной", - приводит издание слова американского чиновника.Как пишет издание со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией, требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск "Северного потока 2" будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении РФ.Белый дом ранее по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявил, что судьба "Северного потока 2" в контексте Украины является ведущим приоритетом для США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и якобы намерениях "вторгнуться" на Украину, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211208/rychag-1762669149.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, северный поток — 2, россия
10:25 08.12.2021
 
Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ

Financial Times: "Северный поток — 2" станет неприемлемым при "агрессии" России

© Фото : PetrolValves S.p.A. / Wolfram ScheibleИзготовление шаровых клапанов для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе PetrolValves в Милане
Изготовление шаровых клапанов для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе PetrolValves в Милане - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : PetrolValves S.p.A. / Wolfram Scheible
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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. ФРГ и США провели "основательные переговоры" по российскому газопроводу "Северный поток 2", в случае "вторжения" России на Украину могут посчитать трубопровод неприемлемым, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.
"В конечном итоге может быть достигнут консенсус о том, что, если случится вторжение на Украину, "Северный поток 2" станет неприемлемым", - приводит издание слова дипломата.
Информационный стенд возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
01:18
Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
По словам неназванного американского чиновника, США ожидают "большей помощи" от Германии в кампании по давлению на РФ на фоне ситуации с Украиной. Как ожидается, американские чиновники совершат поездку в ФРГ, как только там будет новое правительство, чтобы обсудить "Северный поток 2" и Украину, отмечает издание.
"Северный поток 2" - это больной вопрос. Он нависает над всем, что связано с РФ, Германией и Украиной", - приводит издание слова американского чиновника.
Как пишет издание со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией, требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск "Северного потока 2" будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении РФ.
Белый дом ранее по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявил, что судьба "Северного потока 2" в контексте Украины является ведущим приоритетом для США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и якобы намерениях "вторгнуться" на Украину, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 23:42
Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2" ведущим приоритетом для США
 
В миреКиевСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОСеверный поток — 2Россия
 
 
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