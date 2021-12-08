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Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 08.12.2021

Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают расти третий день подряд, и в первые часы сегодняшних торгов они превысили 1150 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:06

2021-12-08T13:06

2021-12-08T13:06

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают расти третий день подряд, и в первые часы сегодняшних торгов они превысили 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, январских, фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1145 долларов, но в первые часы торгов продолжили рост и на 12.26 мск составляют 1160 долларов, что на 3,5% выше расчётной цены накануне.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября показатель перешагнул порог в 1000 долларов. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Ситуация на газовом рынке в Европе остаётся сложной: цены — после снижения до 750 долларов в начале ноября — больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.Затем началось коррекционное снижение, средние спотовые цены на газ в Европе на Spot TTF в ноябре приблизились к 950 долларам, что на 13,5% меньше рекордного за время наблюдений (с 2015 года) среднемесячного октябрьского значения — 1100 долларов. А средние цены январских фьючерсов на ICE Futures, по подсчетам РИА Новости, в ноябре также снизились — до 960 долларов, что почти на 13% ниже аналогичного октябрьского показателя.В текущем же месяце цены в основном находятся в диапазоне 1100-1150 долларов. 1 декабря расчётная цена фьючерсов составила 1118 долларов, а к 6 декабря показатель снизился на 6%, однако за день отыграл падение: накануне расчётная цена составила 1120,3 доллара.

https://ria.ru/20211208/rychag-1762669149.html

https://ria.ru/20211208/gaz-1762670119.html

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экономика, в мире, природный газ, азия, европа, цены