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СМИ: во Франции по ошибке арестовали саудовца по делу об убийстве Хашукджи
СМИ: во Франции по ошибке арестовали саудовца по делу об убийстве Хашукджи - РИА Новости, 08.12.2021
СМИ: во Франции по ошибке арестовали саудовца по делу об убийстве Хашукджи
Тридцатитрёхлетний саудовец Халед аль-Отайби, задержанный во вторник во Франции по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, оказался однофамильцем... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:00
2021-12-08T15:00
2021-12-08T15:28
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франция
джамаль хашукджи
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ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Тридцатитрёхлетний саудовец Халед аль-Отайби, задержанный во вторник во Франции по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, оказался однофамильцем подозреваемого, он должен быть освобожден до четверга, сообщает газета Figaro.Во вторник радиостанция RTL сообщила, что правоохранительные органы в аэропорту Шарль-де-Голль задержали Халеда аль-Отайби в рамках расследования по делу об убийстве Хашукджи.По информации Figaro, прокуратура Парижа, которая устанавливала личность задержанного, должна объявить, что произошла ошибка, он оказался однофамильцем. Халед аль-Отайби должен быть освобожден до утра четверга.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
https://ria.ru/20210623/khashukdzhi-1738168803.html
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в мире, париж, стамбул, франция, джамаль хашукджи
15:00 08.12.2021 (обновлено: 15:28 08.12.2021)
СМИ: во Франции по ошибке арестовали саудовца по делу об убийстве Хашукджи
Le Figaro: задержанного в Париже по делу об убийстве Хашукджи саудовца арестовали по ошибке