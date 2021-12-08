https://ria.ru/20211208/fazleeva-1762762649.html

Вице-премьер Татарстана вошла в десятку финалистов премии Рунета

Вице-премьер Татарстана вошла в десятку финалистов премии Рунета - РИА Новости, 08.12.2021

Вице-премьер Татарстана вошла в десятку финалистов премии Рунета

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов премии Рунета с прямыми эфирами по вопросам противодействия распространению COVID-19 и эфирами РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:57

2021-12-08T14:57

2021-12-08T14:57

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов премии Рунета с прямыми эфирами по вопросам противодействия распространению COVID-19 и эфирами для родителей и школьников по выходу из сложных жизненных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства республики."Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева стала финалистом специальной номинации "Открытые коммуникации", в которой эксперты отмечали представителей органов исполнительной власти, которые наиболее открыты к диалогу с жителями в интернете, оперативно реагируют на входящие запросы граждан и принимают управленческие решения на основе аналитики обращений в интернете", - говорится в сообщении.Жюри премии отметило значительный вклад Фазлеевой в укрепление института прямого диалога власти и граждан, открытости к коммуникациям, готовности не замалчивать проблему, а решать ее здесь и сейчас.Проекты, с которыми Фазлеева номинировалась на премию, – это прямые эфиры в аккаунте оперативного штаба Татарстана по противодействию распространению COVID-19 в Instagram, а также прямые эфиры для родителей и школьников в YouTube, запущенные после трагедии в казанской гимназии №175, где в результате стрельбы погибли школьники и учителя. Модератором бесед на обеих площадках выступает вице-премьер Татарстана.В аккаунте регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 проведено 33 прямых эфира, посвященных теме коронавируса и вакцинации, с участием экспертов: инфекционистов, эпидемиологов, онкологов, акушеров-гинекологов, психотерапевтов и других специалистов. С участием психологов и психотерапевтов проходили эфиры на YouТube, где в сложный для республики период появилась единая площадка, на которой школьники и родители могли бы услышать, как справиться со страхом и тревогой, как объяснить ребенку, что в школе безопасно.Премия Рунета – крупнейшая национальная награда за вклад в развитие российского сегмента интернета. С 2004 года награда вручается лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Премия направлена на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий и поддержку игроков отрасли. Торжественная церемония вручения национальной премии состоялась в Москве. Награды присваивались в девяти основных и четырех специальных номинациях. Всего в этом году было подано около 1,1 тысячи заявок.

https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html

https://ria.ru/20211206/tatarstan-1762323625.html

https://ria.ru/20211202/tatarstan-1761963782.html

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общество, республика татарстан (татарстан), россия