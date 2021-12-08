Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211208/fazleeva-1762762649.html
Вице-премьер Татарстана вошла в десятку финалистов премии Рунета
Вице-премьер Татарстана вошла в десятку финалистов премии Рунета - РИА Новости, 08.12.2021
Вице-премьер Татарстана вошла в десятку финалистов премии Рунета
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов премии Рунета с прямыми эфирами по вопросам противодействия распространению COVID-19 и эфирами РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:57
2021-12-08T14:57
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951639_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_99760bfb239d26067ef432b0e4e2e0a8.jpg
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов премии Рунета с прямыми эфирами по вопросам противодействия распространению COVID-19 и эфирами для родителей и школьников по выходу из сложных жизненных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства республики."Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева стала финалистом специальной номинации "Открытые коммуникации", в которой эксперты отмечали представителей органов исполнительной власти, которые наиболее открыты к диалогу с жителями в интернете, оперативно реагируют на входящие запросы граждан и принимают управленческие решения на основе аналитики обращений в интернете", - говорится в сообщении.Жюри премии отметило значительный вклад Фазлеевой в укрепление института прямого диалога власти и граждан, открытости к коммуникациям, готовности не замалчивать проблему, а решать ее здесь и сейчас.Проекты, с которыми Фазлеева номинировалась на премию, – это прямые эфиры в аккаунте оперативного штаба Татарстана по противодействию распространению COVID-19 в Instagram, а также прямые эфиры для родителей и школьников в YouTube, запущенные после трагедии в казанской гимназии №175, где в результате стрельбы погибли школьники и учителя. Модератором бесед на обеих площадках выступает вице-премьер Татарстана.В аккаунте регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 проведено 33 прямых эфира, посвященных теме коронавируса и вакцинации, с участием экспертов: инфекционистов, эпидемиологов, онкологов, акушеров-гинекологов, психотерапевтов и других специалистов. С участием психологов и психотерапевтов проходили эфиры на YouТube, где в сложный для республики период появилась единая площадка, на которой школьники и родители могли бы услышать, как справиться со страхом и тревогой, как объяснить ребенку, что в школе безопасно.Премия Рунета – крупнейшая национальная награда за вклад в развитие российского сегмента интернета. С 2004 года награда вручается лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Премия направлена на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий и поддержку игроков отрасли. Торжественная церемония вручения национальной премии состоялась в Москве. Награды присваивались в девяти основных и четырех специальных номинациях. Всего в этом году было подано около 1,1 тысячи заявок.
https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html
https://ria.ru/20211206/tatarstan-1762323625.html
https://ria.ru/20211202/tatarstan-1761963782.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951639_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_2090915eb0df686c8aa3cdd7c6e8265a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика татарстан (татарстан), россия
14:57 08.12.2021
 
Вице-премьер Татарстана вошла в десятку финалистов премии Рунета

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов премии Рунета

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов премии Рунета с прямыми эфирами по вопросам противодействия распространению COVID-19 и эфирами для родителей и школьников по выходу из сложных жизненных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева стала финалистом специальной номинации "Открытые коммуникации", в которой эксперты отмечали представителей органов исполнительной власти, которые наиболее открыты к диалогу с жителями в интернете, оперативно реагируют на входящие запросы граждан и принимают управленческие решения на основе аналитики обращений в интернете", - говорится в сообщении.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 20:00Республика Татарстан
Проекты из Татарстана стали победителями премии добровольчества "Мы вместе"
Жюри премии отметило значительный вклад Фазлеевой в укрепление института прямого диалога власти и граждан, открытости к коммуникациям, готовности не замалчивать проблему, а решать ее здесь и сейчас.
Проекты, с которыми Фазлеева номинировалась на премию, – это прямые эфиры в аккаунте оперативного штаба Татарстана по противодействию распространению COVID-19 в Instagram, а также прямые эфиры для родителей и школьников в YouTube, запущенные после трагедии в казанской гимназии №175, где в результате стрельбы погибли школьники и учителя. Модератором бесед на обеих площадках выступает вице-премьер Татарстана.
Казань - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 09:57Республика Татарстан
Татарстан победил во всероссийской акции "Вода России"
В аккаунте регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 проведено 33 прямых эфира, посвященных теме коронавируса и вакцинации, с участием экспертов: инфекционистов, эпидемиологов, онкологов, акушеров-гинекологов, психотерапевтов и других специалистов. С участием психологов и психотерапевтов проходили эфиры на YouТube, где в сложный для республики период появилась единая площадка, на которой школьники и родители могли бы услышать, как справиться со страхом и тревогой, как объяснить ребенку, что в школе безопасно.
Премия Рунета – крупнейшая национальная награда за вклад в развитие российского сегмента интернета. С 2004 года награда вручается лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Премия направлена на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий и поддержку игроков отрасли. Торжественная церемония вручения национальной премии состоялась в Москве. Награды присваивались в девяти основных и четырех специальных номинациях. Всего в этом году было подано около 1,1 тысячи заявок.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 10:31Республика Татарстан
Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления
 
Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный