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Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копейки

Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копейки - РИА Новости, 08.12.2021

Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 34,74 копейки, до 83,364 рубля, курс доллара - на 29,46 копейки, до 73,8453 рубля,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:16

2021-12-08T13:16

2021-12-08T13:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 34,74 копейки, до 83,364 рубля, курс доллара - на 29,46 копейки, до 73,8453 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 31,84 копейки, составив 78,1287 рубля.

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2021

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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия