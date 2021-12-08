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В Белом доме сочли, что эвакуация граждан США с Украины не требуется
В Белом доме сочли, что эвакуация граждан США с Украины не требуется - РИА Новости, 08.12.2021
В Белом доме сочли, что эвакуация граждан США с Украины не требуется
Эвакуации граждан США из Украины не требуется, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:23
2021-12-08T00:23
в мире
украина
сша
дмитрий песков
нато
дженнифер псаки
россия
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Эвакуации граждан США из Украины не требуется, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" России в страну.Как заявила Псаки на брифинге в ответ на вопрос, начали ли США планировать эвакуацию граждан из Украины, американские военные имеют различные планы для различного развития ситуации, чтобы обеспечить безопасность персонала, а когда ситуация с безопасностью тревожит, госдеп выпускает предупреждения для путешественников. "Мы пока не в той точке", - сказала она.По ее словам, США предпочли бы, чтобы ситуация на Украине не обострялась, но если якобы готовящееся вторжение РФ в страну произойдет, секретом оно не будет. "Мы узнаем, если Россия и Путин решат вторгнуться на Украину, не думаю, что это будет секретом", - сказала Псаки.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, дженнифер псаки, россия
00:23 08.12.2021
 
В Белом доме сочли, что эвакуация граждан США с Украины не требуется

Представитель Белого дома Псаки заявила, что эвакуация граждан США с Украины не требуется

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Эвакуации граждан США из Украины не требуется, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" России в страну.
Как заявила Псаки на брифинге в ответ на вопрос, начали ли США планировать эвакуацию граждан из Украины, американские военные имеют различные планы для различного развития ситуации, чтобы обеспечить безопасность персонала, а когда ситуация с безопасностью тревожит, госдеп выпускает предупреждения для путешественников. "Мы пока не в той точке", - сказала она.
"Нет стандартной процедуры для США - эвакуировать граждан", - сказала Псаки.
По ее словам, США предпочли бы, чтобы ситуация на Украине не обострялась, но если якобы готовящееся вторжение РФ в страну произойдет, секретом оно не будет. "Мы узнаем, если Россия и Путин решат вторгнуться на Украину, не думаю, что это будет секретом", - сказала Псаки.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 19:52
Захарова прокомментировала сообщения СМИ об эвакуации американцев с Украины
 
В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковНАТОДженнифер ПсакиРоссия
 
 
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