https://ria.ru/20211208/ekoturizm-1762822210.html
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм - РИА Новости, 08.12.2021
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм
Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм, позволяющая оценить их сразу по нескольким параметрам, заработала в Татарстане, сообщает фонд... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:45
2021-12-08T18:45
2021-12-08T18:45
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
новости - туризм
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9860e31984a24ebd533a9b2f239345f4.jpg
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм, позволяющая оценить их сразу по нескольким параметрам, заработала в Татарстане, сообщает фонд "Институт развития городов Татарстана"."Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма фонда "Институт развития городов Республики Татарстан" запустила цифровую платформу "Земельные участки для объектов отдыха и рекреации на природе" – Ecotourism-map.tatar. Это цифровой каталог, отображающий только земельные участки с высоким туристско-рекреационным потенциалом, которые были отобраны дирекцией и муниципалитетами республики", - говорится в сообщении.Как отмечают создатели платформы, онлайн-инструмент Ecotourism-map.tatar уникален в своем роде, ему нет аналогов в других регионах РФ. Платформа наделена широким инструментарием, с помощью которого можно посмотреть расположение участка относительно объектов сервиса, инженерных коммуникаций, культурно-исторических и природных достопримечательностей. На портале доступна публичная кадастровая карта, генеральные планы городов и районов и планы землепользования."Одна платформа позволяет оценить земельные участки по многим параметрам. Раньше информацию о них предпринимателям и инвесторам приходилось искать на разных ресурсах", - подчеркивает дирекция.Чтобы воспользоваться новым инструментом, необходимо выбрать интересующий район Татарстан, задать нужные параметры, и на карте отобразятся "слои", позволяющие оценить рекреационный потенциал территории. На сайте можно выбрать участки под объекты отдыха, заброшенные базы отдыха, проекты рекреационных зон, действующие объекты отдыха.Онлайн-инструментом могут пользоваться как предприниматели, так и главы муниципальных районов Татарстана. Функциональные возможности цифровой платформы, как отмечается, позволят ускорить и облегчить учет существующих и поиск новых земельных участков, упростят работу палат имущественных и земельных отношений, управлений архитектуры, экономики как в текущей работе, так и в процессе взаимодействия с предпринимателями, которые подбирают земельный участок на природе для своих проектов.Предполагается, что информация о земельных участках будет постоянно обновляться и актуализироваться, а для улучшения работы платформы будем налажена обратная связь с пользователями.
https://ria.ru/20211208/aviadostupnost-1762812289.html
https://ria.ru/20211208/fazleeva-1762762649.html
https://ria.ru/20211208/eksport-1762724458.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aff7649931a8c6c6e7c562b4c4cfceec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика татарстан (татарстан), новости - туризм, туризм, россия
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм
Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм заработала в Татарстане
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости.
Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм, позволяющая оценить их сразу по нескольким параметрам, заработала в Татарстане
, сообщает фонд "Институт развития городов Татарстана".
"Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма фонда "Институт развития городов Республики Татарстан" запустила цифровую платформу "Земельные участки для объектов отдыха и рекреации на природе" – Ecotourism-map.tatar. Это цифровой каталог, отображающий только земельные участки с высоким туристско-рекреационным потенциалом, которые были отобраны дирекцией и муниципалитетами республики", - говорится в сообщении.
Как отмечают создатели платформы, онлайн-инструмент Ecotourism-map.tatar уникален в своем роде, ему нет аналогов в других регионах РФ
. Платформа наделена широким инструментарием, с помощью которого можно посмотреть расположение участка относительно объектов сервиса, инженерных коммуникаций, культурно-исторических и природных достопримечательностей. На портале доступна публичная кадастровая карта, генеральные планы городов и районов и планы землепользования.
"Одна платформа позволяет оценить земельные участки по многим параметрам. Раньше информацию о них предпринимателям и инвесторам приходилось искать на разных ресурсах", - подчеркивает дирекция.
Чтобы воспользоваться новым инструментом, необходимо выбрать интересующий район Татарстан, задать нужные параметры, и на карте отобразятся "слои", позволяющие оценить рекреационный потенциал территории. На сайте можно выбрать участки под объекты отдыха, заброшенные базы отдыха, проекты рекреационных зон, действующие объекты отдыха.
Онлайн-инструментом могут пользоваться как предприниматели, так и главы муниципальных районов Татарстана. Функциональные возможности цифровой платформы, как отмечается, позволят ускорить и облегчить учет существующих и поиск новых земельных участков, упростят работу палат имущественных и земельных отношений, управлений архитектуры, экономики как в текущей работе, так и в процессе взаимодействия с предпринимателями, которые подбирают земельный участок на природе для своих проектов.
Предполагается, что информация о земельных участках будет постоянно обновляться и актуализироваться, а для улучшения работы платформы будем налажена обратная связь с пользователями.