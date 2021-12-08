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https://ria.ru/20211208/ekoturizm-1762822210.html
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм - РИА Новости, 08.12.2021
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм
Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм, позволяющая оценить их сразу по нескольким параметрам, заработала в Татарстане, сообщает фонд... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:45
2021-12-08T18:45
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экономика
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новости - туризм
туризм
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм, позволяющая оценить их сразу по нескольким параметрам, заработала в Татарстане, сообщает фонд "Институт развития городов Татарстана"."Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма фонда "Институт развития городов Республики Татарстан" запустила цифровую платформу "Земельные участки для объектов отдыха и рекреации на природе" – Ecotourism-map.tatar. Это цифровой каталог, отображающий только земельные участки с высоким туристско-рекреационным потенциалом, которые были отобраны дирекцией и муниципалитетами республики", - говорится в сообщении.Как отмечают создатели платформы, онлайн-инструмент Ecotourism-map.tatar уникален в своем роде, ему нет аналогов в других регионах РФ. Платформа наделена широким инструментарием, с помощью которого можно посмотреть расположение участка относительно объектов сервиса, инженерных коммуникаций, культурно-исторических и природных достопримечательностей. На портале доступна публичная кадастровая карта, генеральные планы городов и районов и планы землепользования."Одна платформа позволяет оценить земельные участки по многим параметрам. Раньше информацию о них предпринимателям и инвесторам приходилось искать на разных ресурсах", - подчеркивает дирекция.Чтобы воспользоваться новым инструментом, необходимо выбрать интересующий район Татарстан, задать нужные параметры, и на карте отобразятся "слои", позволяющие оценить рекреационный потенциал территории. На сайте можно выбрать участки под объекты отдыха, заброшенные базы отдыха, проекты рекреационных зон, действующие объекты отдыха.Онлайн-инструментом могут пользоваться как предприниматели, так и главы муниципальных районов Татарстана. Функциональные возможности цифровой платформы, как отмечается, позволят ускорить и облегчить учет существующих и поиск новых земельных участков, упростят работу палат имущественных и земельных отношений, управлений архитектуры, экономики как в текущей работе, так и в процессе взаимодействия с предпринимателями, которые подбирают земельный участок на природе для своих проектов.Предполагается, что информация о земельных участках будет постоянно обновляться и актуализироваться, а для улучшения работы платформы будем налажена обратная связь с пользователями.
https://ria.ru/20211208/aviadostupnost-1762812289.html
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экономика, республика татарстан (татарстан), новости - туризм, туризм, россия
18:45 08.12.2021
 
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм

Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм заработала в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм, позволяющая оценить их сразу по нескольким параметрам, заработала в Татарстане, сообщает фонд "Институт развития городов Татарстана".
"Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма фонда "Институт развития городов Республики Татарстан" запустила цифровую платформу "Земельные участки для объектов отдыха и рекреации на природе" – Ecotourism-map.tatar. Это цифровой каталог, отображающий только земельные участки с высоким туристско-рекреационным потенциалом, которые были отобраны дирекцией и муниципалитетами республики", - говорится в сообщении.
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Как отмечают создатели платформы, онлайн-инструмент Ecotourism-map.tatar уникален в своем роде, ему нет аналогов в других регионах РФ. Платформа наделена широким инструментарием, с помощью которого можно посмотреть расположение участка относительно объектов сервиса, инженерных коммуникаций, культурно-исторических и природных достопримечательностей. На портале доступна публичная кадастровая карта, генеральные планы городов и районов и планы землепользования.
"Одна платформа позволяет оценить земельные участки по многим параметрам. Раньше информацию о них предпринимателям и инвесторам приходилось искать на разных ресурсах", - подчеркивает дирекция.
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Чтобы воспользоваться новым инструментом, необходимо выбрать интересующий район Татарстан, задать нужные параметры, и на карте отобразятся "слои", позволяющие оценить рекреационный потенциал территории. На сайте можно выбрать участки под объекты отдыха, заброшенные базы отдыха, проекты рекреационных зон, действующие объекты отдыха.
Онлайн-инструментом могут пользоваться как предприниматели, так и главы муниципальных районов Татарстана. Функциональные возможности цифровой платформы, как отмечается, позволят ускорить и облегчить учет существующих и поиск новых земельных участков, упростят работу палат имущественных и земельных отношений, управлений архитектуры, экономики как в текущей работе, так и в процессе взаимодействия с предпринимателями, которые подбирают земельный участок на природе для своих проектов.
Предполагается, что информация о земельных участках будет постоянно обновляться и актуализироваться, а для улучшения работы платформы будем налажена обратная связь с пользователями.
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