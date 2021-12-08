Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762828203.html
Решетников заявил об устойчивости экономики России
Решетников заявил об устойчивости экономики России - РИА Новости, 08.12.2021
Решетников заявил об устойчивости экономики России
Экономика России существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить, при этом финансово-экономический блок правительства готов к различным... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:22
2021-12-08T20:12
экономика
сша
москва
виктория нуланд
максим решетников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601884709_0:98:3144:1867_1920x0_80_0_0_0053321abe839a278a6890c06f8824cd.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Экономика России существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить, при этом финансово-экономический блок правительства готов к различным сценариям ужесточения санкций Запада, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждают новые жесткие меры из-за якобы готовящегося "вторжения" на Украину, в том числе отключение от SWIFT, осложнение доступа к рынкам капитала и ограничение конвертации рубля. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд уточнила, что речь идет о полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения.Он добавил, что у властей есть понимание, что делать в той или иной ситуации, но они рассчитывают, что никто не будет принимать решения под воздействием эмоций.Решетников также подчеркнул, что Россия за последние годы существенно нарастила свой суверенитет во всех сферах финансовой жизни, главный залог которого — развитие экономики.
https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762827047.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601884709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7248c92efb9fc9c38a00fbad46b038c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, москва, виктория нуланд, максим решетников, россия
19:22 08.12.2021 (обновлено: 20:12 08.12.2021)
 
Решетников заявил об устойчивости экономики России

Глава Минэкономразвития Решетников заявил об устойчивости и прочности экономики России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Экономика России существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить, при этом финансово-экономический блок правительства готов к различным сценариям ужесточения санкций Запада, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждают новые жесткие меры из-за якобы готовящегося "вторжения" на Украину, в том числе отключение от SWIFT, осложнение доступа к рынкам капитала и ограничение конвертации рубля. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд уточнила, что речь идет о полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения.

"Безусловно, мы внимательно к этому ко всему относимся, и разные сценарии, Министерство финансов этим очень плотно занимается, в правительстве есть рабочая группа по этим вопросам. В то же время вы знаете, что все эти слова звучат не первый раз, и не второй, и не третий", — сказал Решетников, отвечая на вопрос, есть ли оценки влияния таких санкций на экономику.

Он добавил, что у властей есть понимание, что делать в той или иной ситуации, но они рассчитывают, что никто не будет принимать решения под воздействием эмоций.
Решетников также подчеркнул, что Россия за последние годы существенно нарастила свой суверенитет во всех сферах финансовой жизни, главный залог которого — развитие экономики.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации на улице 1-я Тверская-Ямская - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
19:11
Решетников заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы ЦБ
 
ЭкономикаСШАМоскваВиктория НуландМаксим РешетниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный