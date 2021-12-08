https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762828203.html

Решетников заявил об устойчивости экономики России

Решетников заявил об устойчивости экономики России - РИА Новости, 08.12.2021

Решетников заявил об устойчивости экономики России

Экономика России существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить, при этом финансово-экономический блок правительства готов к различным... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:22

2021-12-08T19:22

2021-12-08T20:12

экономика

сша

москва

виктория нуланд

максим решетников

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Экономика России существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить, при этом финансово-экономический блок правительства готов к различным сценариям ужесточения санкций Запада, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждают новые жесткие меры из-за якобы готовящегося "вторжения" на Украину, в том числе отключение от SWIFT, осложнение доступа к рынкам капитала и ограничение конвертации рубля. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд уточнила, что речь идет о полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения.Он добавил, что у властей есть понимание, что делать в той или иной ситуации, но они рассчитывают, что никто не будет принимать решения под воздействием эмоций.Решетников также подчеркнул, что Россия за последние годы существенно нарастила свой суверенитет во всех сферах финансовой жизни, главный залог которого — развитие экономики.

https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762827047.html

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россия

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экономика, сша, москва, виктория нуланд, максим решетников, россия