19:22 08.12.2021 (обновлено: 20:12 08.12.2021)
Решетников заявил об устойчивости экономики России
Глава Минэкономразвития Решетников заявил об устойчивости и прочности экономики России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Экономика России существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить, при этом финансово-экономический блок правительства готов к различным сценариям ужесточения санкций Запада, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждают новые жесткие меры из-за якобы готовящегося "вторжения" на Украину, в том числе отключение от SWIFT, осложнение доступа к рынкам капитала и ограничение конвертации рубля. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд уточнила, что речь идет о полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения.
"Безусловно, мы внимательно к этому ко всему относимся, и разные сценарии, Министерство финансов этим очень плотно занимается, в правительстве есть рабочая группа по этим вопросам. В то же время вы знаете, что все эти слова звучат не первый раз, и не второй, и не третий", — сказал Решетников, отвечая на вопрос, есть ли оценки влияния таких санкций на экономику.
Он добавил, что у властей есть понимание, что делать в той или иной ситуации, но они рассчитывают, что никто не будет принимать решения под воздействием эмоций.
Решетников также подчеркнул, что Россия за последние годы существенно нарастила свой суверенитет во всех сферах финансовой жизни, главный залог которого — развитие экономики.