https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762739071.html

Российская экономика вернулась к уверенному росту, заявил Мишустин

Российская экономика вернулась к уверенному росту, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.12.2021

Российская экономика вернулась к уверенному росту, заявил Мишустин

Экономика РФ вернулась к уверенному росту, укрепилась финансовая дисциплина, обеспечена сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:18

2021-12-08T13:18

2021-12-08T13:53

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762574999_0:252:2260:1523_1920x0_80_0_0_20d4ba3b120cd79bc28ffb2b94f675c7.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экономика РФ вернулась к уверенному росту, укрепилась финансовая дисциплина, обеспечена сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что это позитивно отразилось на результатах в целом."Была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполняются все социальные обязательства перед гражданами", - добавил премьер.Мишустин также отметил, что рост доходов бюджета более чем на треть превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил почти 18 триллионов рублей. Кассовое исполнение расходов за три квартала было, по словам Мишустина, близким к норме, и даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным."В результате сформировался профицит. Он превысил 1 триллион 600 миллиардов рублей", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20211208/sredstva-1762739417.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия