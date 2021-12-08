https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762739071.html
Российская экономика вернулась к уверенному росту, заявил Мишустин
Российская экономика вернулась к уверенному росту, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.12.2021
Российская экономика вернулась к уверенному росту, заявил Мишустин
Экономика РФ вернулась к уверенному росту, укрепилась финансовая дисциплина, обеспечена сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:18
2021-12-08T13:18
2021-12-08T13:53
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экономика РФ вернулась к уверенному росту, укрепилась финансовая дисциплина, обеспечена сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что это позитивно отразилось на результатах в целом."Была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполняются все социальные обязательства перед гражданами", - добавил премьер.Мишустин также отметил, что рост доходов бюджета более чем на треть превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил почти 18 триллионов рублей. Кассовое исполнение расходов за три квартала было, по словам Мишустина, близким к норме, и даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным."В результате сформировался профицит. Он превысил 1 триллион 600 миллиардов рублей", - сказал глава правительства.
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экономика, михаил мишустин, россия
13:18 08.12.2021 (обновлено: 13:53 08.12.2021)
Российская экономика вернулась к уверенному росту, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что российская экономика вернулась к уверенному росту
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Экономика РФ
вернулась к уверенному росту, укрепилась финансовая дисциплина, обеспечена сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что это позитивно отразилось на результатах в целом.
"Была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполняются все социальные обязательства перед гражданами", - добавил премьер.
Мишустин также отметил, что рост доходов бюджета более чем на треть превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил почти 18 триллионов рублей. Кассовое исполнение расходов за три квартала было, по словам Мишустина, близким к норме, и даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным.
"В результате сформировался профицит. Он превысил 1 триллион 600 миллиардов рублей", - сказал глава правительства.