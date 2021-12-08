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На Байконуре проводили экипаж "Союза МС-20" под песню "Трава у дома"
На Байконуре проводили экипаж "Союза МС-20" под песню "Трава у дома" - РИА Новости, 08.12.2021
На Байконуре проводили экипаж "Союза МС-20" под песню "Трава у дома"
Экипаж корабля "Союз МС-20" перед полетом вышел из гостиницы "Космонавт" под песню "Трава у дома" группы "Земляне", исполненную на японском языке, передает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:13
2021-12-08T10:14
байконур (город)
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
александр скворцов
юсаку маэдзава
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БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-20" перед полетом вышел из гостиницы "Космонавт" под песню "Трава у дома" группы "Земляне", исполненную на японском языке, передает корреспондент РИА Новости.Первый куплет спет на русском языке. Как уточнили в "Роскосмосе", новую версию песни записал дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева.Различить слова припева на японском языке было трудно из-за ликования толпы, к которой к этому моменту подошёл экипаж корабля. Последние куплеты и припевы в песне также звучат на русском языке, но в исполнении японской певицы.Все экипажи, отправляющиеся на Международную космическую станцию (МКС) с Байконура на кораблях "Союз", традиционно под "Траву у дома" выходят из гостиницы перед посадкой в автобусы, которые доставят их на примерку скафандров, а затем и к ракете.В 10.38 мск 8 декабря ожидается старт корабля "Союз МС-20" на ракете "Союз-2.1а". В его экипаж вошли японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин. Стыковка "Союза МС-20" с МКС ожидается в 16.41 мск. Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на МКС.Вместе с основным экипажем "Союза МС-20" из гостиницы вышли и погрузились в свой автобус их дублеры - российский космонавт Александр Скворцов и японец-турист Щун Огисо.
https://ria.ru/20211207/kosmos-1762505873.html
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Японских космонавтов проводили перед полетом песней "Трава у дома"
Японских космических туристов проводили перед полетом на МКС традиционной для Байконура песней "Трава у дома", но на японском языке. Старт ракеты запланирован на 10.38 мск.
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, александр скворцов, юсаку маэдзава
04:13 08.12.2021 (обновлено: 10:14 08.12.2021)
 
На Байконуре проводили экипаж "Союза МС-20" под песню "Трава у дома"

На Байконуре проводили космических туристов под песню "Трава у дома" на японском языке

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БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-20" перед полетом вышел из гостиницы "Космонавт" под песню "Трава у дома" группы "Земляне", исполненную на японском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Первый куплет спет на русском языке. Как уточнили в "Роскосмосе", новую версию песни записал дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, президент корпорации Старт Тудей Юсаку Маэдзава (справа) и его личный ассистент Ёдзо Хирано - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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Все экипажи, отправляющиеся на Международную космическую станцию (МКС) с Байконура на кораблях "Союз", традиционно под "Траву у дома" выходят из гостиницы перед посадкой в автобусы, которые доставят их на примерку скафандров, а затем и к ракете.
В 10.38 мск 8 декабря ожидается старт корабля "Союз МС-20" на ракете "Союз-2.1а". В его экипаж вошли японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин. Стыковка "Союза МС-20" с МКС ожидается в 16.41 мск. Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря.
Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на МКС.
Вместе с основным экипажем "Союза МС-20" из гостиницы вышли и погрузились в свой автобус их дублеры - российский космонавт Александр Скворцов и японец-турист Щун Огисо.
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