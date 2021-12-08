https://ria.ru/20211208/dokumenty-1762797136.html

На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов

На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов - РИА Новости, 08.12.2021

На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов

По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса подписано пять документов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:00

2021-12-08T17:00

2021-12-08T17:05

в мире

греция

владимир путин

кириакос мицотакис

россия

сочи

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса подписано пять документов, сообщается на сайте Кремля.Переговоры Путина и Мицотакиса прошли в среду в Сочи.В частности, принят план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности и о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.

https://ria.ru/20211208/otnosheniya-1762457430.html

греция

россия

сочи

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в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия, сочи, федеральное агентство по туризму (ростуризм)