https://ria.ru/20211208/dokumenty-1762797136.html
На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов
На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов - РИА Новости, 08.12.2021
На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов
По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса подписано пять документов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:05
в мире
греция
владимир путин
кириакос мицотакис
россия
сочи
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса подписано пять документов, сообщается на сайте Кремля.Переговоры Путина и Мицотакиса прошли в среду в Сочи.В частности, принят план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности и о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.
https://ria.ru/20211208/otnosheniya-1762457430.html
греция
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия, сочи, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
17:00 08.12.2021 (обновлено: 17:05 08.12.2021)
На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов
На переговорах президента Путина и премьера Греции Мицотакиса подписали пять документов