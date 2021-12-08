https://ria.ru/20211208/dipmissiya-1762664831.html

Байден в разговоре с Путиным затронул проблематику дипмиссий

Байден в разговоре с Путиным затронул проблематику дипмиссий - РИА Новости, 08.12.2021

Байден в разговоре с Путиным затронул проблематику дипмиссий

Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по своей инициативе затронул проблематику работы дипмиссий, в том числе... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:25

2021-12-08T00:25

2021-12-08T00:25

сша

москва

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по своей инициативе затронул проблематику работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них, сообщил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Байден по своей инициативе затронул проблематику функционирования диплломатических миссий в Москве и в Вашингтоне. Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет", - сказал Ушаков."Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы (США) начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20211208/kiberbezopasnost-1762664704.html

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сша, москва, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия