https://ria.ru/20211208/dipmissii-1762777785.html

Песков заявил, что Россия и США пока не продвинулись в вопросе дипмиссий

Песков заявил, что Россия и США пока не продвинулись в вопросе дипмиссий - РИА Новости, 08.12.2021

Песков заявил, что Россия и США пока не продвинулись в вопросе дипмиссий

России и США пока не удалось продвинуться по функционированию диппредставительств, к предложению "обнулить" взаимные ограничения американцы оказались не готовы, РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:00

2021-12-08T16:00

2021-12-08T16:11

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сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России и США пока не удалось продвинуться по функционированию диппредставительств, к предложению "обнулить" взаимные ограничения американцы оказались не готовы, так что этот сложный разговор будет продолжен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока продвинуться не удалось по функционированию диппредставительств. Президент Путин вообще предложил... обнулить все взаимные ограничения на работу дипломатов, но американская сторона пока оказалась не готова субстантивно это обсуждать. Поэтому сложный разговор будет продолжен", - сказал Песков по итогам вчерашних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, его видеокомментарий опубликован на сайте "Пятого канала".

https://ria.ru/20211208/politika-1762743071.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия