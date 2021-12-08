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Ушаков: президенты России и США понимают, что не должны сворачивать диалог

Ушаков: президенты России и США понимают, что не должны сворачивать диалог - РИА Новости, 08.12.2021

Ушаков: президенты России и США понимают, что не должны сворачивать диалог

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден понимают, что не должны сворачивать диалог, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:27

2021-12-08T00:27

2021-12-08T00:27

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден понимают, что не должны сворачивать диалог, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи.

сша

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2021

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия