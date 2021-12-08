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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/deputaty-1762731439.html
Все депутаты Госдумы, болевшие COVID-19, выздоровели
Все депутаты Госдумы, болевшие COVID-19, выздоровели - РИА Новости, 08.12.2021
Все депутаты Госдумы, болевшие COVID-19, выздоровели
Впервые с начала работы Госдумы восьмого созыва сейчас нет ни одного болеющего коронавирусом депутата, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:44
2021-12-08T13:48
распространение коронавируса
вячеслав володин
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Впервые с начала работы Госдумы восьмого созыва сейчас нет ни одного болеющего коронавирусом депутата, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."С начала работы Государственной думы (восьмого созыва - ред.) у нас с вами впервые нет депутатов, которые больны ковидом. Тот, кто ранее был болен, выздоровели", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.Парламентарий отметил, что это итог работы всех фракций, а также ответственного отношения депутатов.Ранее Володин сообщил, что коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а сотрудников аппарата Госдумы - 99%.Также он рассказал, что в среду Совет Госдумы рассмотрит предложение комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Думы о пропускной системе, "которая будет введена со следующей недели, с учетом обязательности предъявления QR-кода и результатов ПЦР-теста". До этого Володин пояснил, что депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут проходить в здание палаты, не предъявляя сертификаты каждый раз, так как сведения об их вакцинации или наличии антител к коронавирусу есть в базе, но в целом наличие QR-кода для всех посетителей обязательно.
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вячеслав володин, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:44 08.12.2021 (обновлено: 13:48 08.12.2021)
 
Все депутаты Госдумы, болевшие COVID-19, выздоровели

Спикер Госдумы Володин: все болевшие COVID-19 депутаты выздоровели

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты ГД на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты ГД на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Впервые с начала работы Госдумы восьмого созыва сейчас нет ни одного болеющего коронавирусом депутата, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"С начала работы Государственной думы (восьмого созыва - ред.) у нас с вами впервые нет депутатов, которые больны ковидом. Тот, кто ранее был болен, выздоровели", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
Парламентарий отметил, что это итог работы всех фракций, а также ответственного отношения депутатов.
Ранее Володин сообщил, что коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а сотрудников аппарата Госдумы - 99%.
Также он рассказал, что в среду Совет Госдумы рассмотрит предложение комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Думы о пропускной системе, "которая будет введена со следующей недели, с учетом обязательности предъявления QR-кода и результатов ПЦР-теста". До этого Володин пояснил, что депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут проходить в здание палаты, не предъявляя сертификаты каждый раз, так как сведения об их вакцинации или наличии антител к коронавирусу есть в базе, но в целом наличие QR-кода для всех посетителей обязательно.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
12:42Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВячеслав ВолодинГосдума РФКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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