https://ria.ru/20211208/deputaty-1762731439.html

Все депутаты Госдумы, болевшие COVID-19, выздоровели

Все депутаты Госдумы, болевшие COVID-19, выздоровели - РИА Новости, 08.12.2021

Все депутаты Госдумы, болевшие COVID-19, выздоровели

Впервые с начала работы Госдумы восьмого созыва сейчас нет ни одного болеющего коронавирусом депутата, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:44

2021-12-08T12:44

2021-12-08T13:48

распространение коронавируса

вячеслав володин

госдума рф

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Впервые с начала работы Госдумы восьмого созыва сейчас нет ни одного болеющего коронавирусом депутата, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."С начала работы Государственной думы (восьмого созыва - ред.) у нас с вами впервые нет депутатов, которые больны ковидом. Тот, кто ранее был болен, выздоровели", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.Парламентарий отметил, что это итог работы всех фракций, а также ответственного отношения депутатов.Ранее Володин сообщил, что коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а сотрудников аппарата Госдумы - 99%.Также он рассказал, что в среду Совет Госдумы рассмотрит предложение комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Думы о пропускной системе, "которая будет введена со следующей недели, с учетом обязательности предъявления QR-кода и результатов ПЦР-теста". До этого Володин пояснил, что депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут проходить в здание палаты, не предъявляя сертификаты каждый раз, так как сведения об их вакцинации или наличии антител к коронавирусу есть в базе, но в целом наличие QR-кода для всех посетителей обязательно.

https://ria.ru/20211208/omikron-1762730975.html

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вячеслав володин, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии