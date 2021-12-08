https://ria.ru/20211208/deeskalatsiya-1762671786.html

На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена

На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021

На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после разговора президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:11

2021-12-08T02:11

2021-12-08T02:11

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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после разговора президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидает дипломатической активности для достижения деэскалации ситуации в украинском регионе.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли во вторник вечером, они продлились два часа."Эти переговоры президентов Байдена и Путина - часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне… Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе", - заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия