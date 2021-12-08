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На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021
На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после разговора президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:11
2021-12-08T02:11
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
россия
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после разговора президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидает дипломатической активности для достижения деэскалации ситуации в украинском регионе.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли во вторник вечером, они продлились два часа."Эти переговоры президентов Байдена и Путина - часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне… Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе", - заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия
02:11 08.12.2021
 
На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена

На Украине ожидают достижения деэскалации после разговора Путина и Байдена

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после разговора президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидает дипломатической активности для достижения деэскалации ситуации в украинском регионе.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли во вторник вечером, они продлились два часа.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
01:19
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"Эти переговоры президентов Байдена и Путина - часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне… Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе", - заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденРоссия
 
 
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