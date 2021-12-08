https://ria.ru/20211208/citrus-1762738399.html

S7 рассказала о новом лоукостере Citrus

S7 рассказала о новом лоукостере Citrus - РИА Новости, 08.12.2021

S7 рассказала о новом лоукостере Citrus

Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске, сообщает S7. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:23

2021-12-08T13:23

2021-12-08T13:23

казань

омск

s7 airlines

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске, сообщает S7."Новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что Citrus уже начал формировать экипажи и приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.Как уточняет компания, при выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. А по оценке Citrus, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику, к тому же ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика."Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске. Например, Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в три-четыре раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно", - отметил гендиректор Citrus Григорий Давыдов.Впрочем, полностью маршрутная сеть перевозчика еще не сформирована, и Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов.

https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1762044628.html

https://ria.ru/20210928/bilety-1752200298.html

казань

омск

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казань, омск, s7 airlines