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https://ria.ru/20211208/citrus-1762738399.html
S7 рассказала о новом лоукостере Citrus
S7 рассказала о новом лоукостере Citrus - РИА Новости, 08.12.2021
S7 рассказала о новом лоукостере Citrus
Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске, сообщает S7. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:23
2021-12-08T13:23
казань
омск
s7 airlines
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске, сообщает S7."Новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что Citrus уже начал формировать экипажи и приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.Как уточняет компания, при выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. А по оценке Citrus, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику, к тому же ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика."Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске. Например, Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в три-четыре раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно", - отметил гендиректор Citrus Григорий Давыдов.Впрочем, полностью маршрутная сеть перевозчика еще не сформирована, и Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов.
https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1762044628.html
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казань, омск, s7 airlines
13:23 08.12.2021
 
S7 рассказала о новом лоукостере Citrus

Новый лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске, сообщает S7.
"Новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что Citrus уже начал формировать экипажи и приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.
Как уточняет компания, при выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. А по оценке Citrus, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику, к тому же ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика.
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"Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске. Например, Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в три-четыре раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно", - отметил гендиректор Citrus Григорий Давыдов.
Впрочем, полностью маршрутная сеть перевозчика еще не сформирована, и Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов.
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