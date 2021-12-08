https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762793347.html

Вологодский парламент одобрил проект бюджета на 2022 год

Вологодский парламент одобрил проект бюджета на 2022 год - РИА Новости, 08.12.2021

Вологодский парламент одобрил проект бюджета на 2022 год

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду приняли во втором (окончательном) чтении областной бюджет на следующий год и два последующих... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:50

2021-12-08T16:50

2021-12-08T16:50

вологодская область

вологда

законодательное собрание вологодской области

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 8 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду приняли во втором (окончательном) чтении областной бюджет на следующий год и два последующих плановых периода, сообщает пресс-служба регионального парламента.Проект бюджета был внесен в областной парламент в конце октября. Он прошел нулевые чтения, публичные слушания, был рассмотрен в комитетах и принят в первом чтении в ходе 24 ноября.По его словам, социальная политика получит 30,2 миллиарда рублей, образование – 22,2 миллиарда, дорожный фонд составит 18,7 миллиарда рублей, здравоохранение будет профинансировано на уровне 10,1 миллиарда. Кроме того, поддержка сельского хозяйства составит 3,5 миллиарда, сферы культуры и спорта получат по два миллиарда рублей.Луценко отметил, что бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития.Так, 1,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство общеобразовательной организации в одном из районов Череповца, 1,6 миллиарда рублей – на ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Череповецком районе, 176 миллионов рублей – на реконструкцию здания картинной галереи в Вологде, 122 миллиона рублей – на капитальный ремонт через реку Шограш в Вологде, 48 миллионов рублей – на строительство хоккейного корта в Харовске, 45 миллионов рублей – на строительство ФОКОТов в селах Шухободь и Мякса.Итоговый список включает в себя объекты во всех районах, а также в Вологде и Череповце.

https://ria.ru/20211020/byudzhet-1755442837.html

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вологда, законодательное собрание вологодской области, андрей луценко