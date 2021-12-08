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Вологодская область
https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762793347.html
Вологодский парламент одобрил проект бюджета на 2022 год
Вологодский парламент одобрил проект бюджета на 2022 год - РИА Новости, 08.12.2021
Вологодский парламент одобрил проект бюджета на 2022 год
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду приняли во втором (окончательном) чтении областной бюджет на следующий год и два последующих... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:50
2021-12-08T16:50
вологодская область
вологда
законодательное собрание вологодской области
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 8 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду приняли во втором (окончательном) чтении областной бюджет на следующий год и два последующих плановых периода, сообщает пресс-служба регионального парламента.Проект бюджета был внесен в областной парламент в конце октября. Он прошел нулевые чтения, публичные слушания, был рассмотрен в комитетах и принят в первом чтении в ходе 24 ноября.По его словам, социальная политика получит 30,2 миллиарда рублей, образование – 22,2 миллиарда, дорожный фонд составит 18,7 миллиарда рублей, здравоохранение будет профинансировано на уровне 10,1 миллиарда. Кроме того, поддержка сельского хозяйства составит 3,5 миллиарда, сферы культуры и спорта получат по два миллиарда рублей.Луценко отметил, что бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития.Так, 1,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство общеобразовательной организации в одном из районов Череповца, 1,6 миллиарда рублей – на ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Череповецком районе, 176 миллионов рублей – на реконструкцию здания картинной галереи в Вологде, 122 миллиона рублей – на капитальный ремонт через реку Шограш в Вологде, 48 миллионов рублей – на строительство хоккейного корта в Харовске, 45 миллионов рублей – на строительство ФОКОТов в селах Шухободь и Мякса.Итоговый список включает в себя объекты во всех районах, а также в Вологде и Череповце.
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вологда, законодательное собрание вологодской области, андрей луценко
16:50 08.12.2021
 

Вологодский парламент одобрил проект бюджета на 2022 год

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛОГДА, 8 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду приняли во втором (окончательном) чтении областной бюджет на следующий год и два последующих плановых периода, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект бюджета был внесен в областной парламент в конце октября. Он прошел нулевые чтения, публичные слушания, был рассмотрен в комитетах и принят в первом чтении в ходе 24 ноября.
"Что касается основных цифр на 2022 год, то доходы составят 106,6 миллиарда рублей, расходы 110,1 миллиарда, дефицит – 3,5 миллиарда рублей, и он полностью обеспечен остатками средств с прошлого года" - сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
По его словам, социальная политика получит 30,2 миллиарда рублей, образование – 22,2 миллиарда, дорожный фонд составит 18,7 миллиарда рублей, здравоохранение будет профинансировано на уровне 10,1 миллиарда. Кроме того, поддержка сельского хозяйства составит 3,5 миллиарда, сферы культуры и спорта получат по два миллиарда рублей.
Луценко отметил, что бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития.
"Впервые проект бюджета был сформирован на основании предложений вологжан, которые они высказывали на форумах и круглых столах "Единой России", в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", и которые вошли в народную программу партии. За три года на реализацию народных инициатив будет направлено порядка 15 миллиардов рублей. Будут профинансированы более девяти тысяч предложений вологжан во всех муниципалитетах в абсолютно разных сферах" , - сказал спикер парламента.
Так, 1,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство общеобразовательной организации в одном из районов Череповца, 1,6 миллиарда рублей – на ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Череповецком районе, 176 миллионов рублей – на реконструкцию здания картинной галереи в Вологде, 122 миллиона рублей – на капитальный ремонт через реку Шограш в Вологде, 48 миллионов рублей – на строительство хоккейного корта в Харовске, 45 миллионов рублей – на строительство ФОКОТов в селах Шухободь и Мякса.
Итоговый список включает в себя объекты во всех районах, а также в Вологде и Череповце.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 17:06Вологодская область
Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей
 
Вологодская областьВологдаЗаконодательное Собрание Вологодской областиАндрей Луценко
 
 
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