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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/blokirovka-1762788671.html
YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной
YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной - РИА Новости, 08.12.2021
YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной
Актриса Мария Шукшина сообщила, что ее YouTube-канал заблокировали. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:33
2021-12-08T18:21
распространение коронавируса
технологии
youtube
здоровье - общество
мария шукшина
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Актриса Мария Шукшина сообщила, что ее YouTube-канал заблокировали."И да, ютуб снес мой канал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шукшиной. Вместо контента на канале актрисы размещено уведомление "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".Пресс-служба Google в России назвала причиной блокировки распространение дезинформации о коронавирусе. "На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. Канал нарушал эту политику", - говорится в сообщении.Мария Шукшина – российская актриса, заслуженная артистка РФ (2008). Известна своими ролями в фильмах "Похороните меня за плинтусом", "Моя безумная семья", "Крыша", сериалам "Дорогая Маша Березина", "Брежнев", "Кто, если не я?" и другим.Шукшина был в списке людей, которым известные российские врачи написали открытое письмо с предложением показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение о вакцинации. Instagram ранее пометил аккаунт Шукшиной как "публикующий ложную информацию".
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технологии, youtube, здоровье - общество, мария шукшина, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:33 08.12.2021 (обновлено: 18:21 08.12.2021)
 
YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

YouTube заблокировал канал актрисы и телеведущей Марии Шукшиной за нарушение правил

© Depositphotos / alexey_boldinЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Depositphotos / alexey_boldin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Актриса Мария Шукшина сообщила, что ее YouTube-канал заблокировали.
"И да, ютуб снес мой канал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шукшиной. Вместо контента на канале актрисы размещено уведомление "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".
Пресс-служба Google в России назвала причиной блокировки распространение дезинформации о коронавирусе. "На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. Канал нарушал эту политику", - говорится в сообщении.
Мария Шукшина – российская актриса, заслуженная артистка РФ (2008). Известна своими ролями в фильмах "Похороните меня за плинтусом", "Моя безумная семья", "Крыша", сериалам "Дорогая Маша Березина", "Брежнев", "Кто, если не я?" и другим.
Шукшина был в списке людей, которым известные российские врачи написали открытое письмо с предложением показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение о вакцинации. Instagram ранее пометил аккаунт Шукшиной как "публикующий ложную информацию".
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Распространение коронавирусаТехнологииYouTubeЗдоровье - ОбществоМария ШукшинаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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