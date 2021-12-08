https://ria.ru/20211208/blokirovka-1762788671.html

YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной - РИА Новости, 08.12.2021

YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

Актриса Мария Шукшина сообщила, что ее YouTube-канал заблокировали. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:33

2021-12-08T16:33

2021-12-08T18:21

распространение коронавируса

технологии

youtube

здоровье - общество

мария шукшина

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Актриса Мария Шукшина сообщила, что ее YouTube-канал заблокировали."И да, ютуб снес мой канал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шукшиной. Вместо контента на канале актрисы размещено уведомление "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".Пресс-служба Google в России назвала причиной блокировки распространение дезинформации о коронавирусе. "На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. Канал нарушал эту политику", - говорится в сообщении.Мария Шукшина – российская актриса, заслуженная артистка РФ (2008). Известна своими ролями в фильмах "Похороните меня за плинтусом", "Моя безумная семья", "Крыша", сериалам "Дорогая Маша Березина", "Брежнев", "Кто, если не я?" и другим.Шукшина был в списке людей, которым известные российские врачи написали открытое письмо с предложением показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение о вакцинации. Instagram ранее пометил аккаунт Шукшиной как "публикующий ложную информацию".

https://ria.ru/20211124/shukshina-1760532018.html

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