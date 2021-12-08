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Новыми станциями БКЛ в первый вечер воспользовались 53 тысячи пассажиров

Новыми станциями БКЛ в первый вечер воспользовались 53 тысячи пассажиров - РИА Новости, 08.12.2021

Новыми станциями БКЛ в первый вечер воспользовались 53 тысячи пассажиров

Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, открытые во вторник, уже показали свою востребованность, в первый вечер ими воспользовались 53 тысячи... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:43

2021-12-08T12:43

2021-12-08T12:43

общество

москва

максим ликсутов

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большая кольцевая линия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, открытые во вторник, уже показали свою востребованность, в первый вечер ими воспользовались 53 тысячи пассажиров, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Во вторник в Москве открыли сразу 10 станций метро — впервые с 1935 года. Районы с запада на юг связались благодаря новому участку БКЛ."Седьмое декабря войдет в историю московского транспорта. Вчера президент России и мэр Москвы запустили движение по самому протяженному участку линии в истории мосметро, открытому в один день. Заработали 10 станций БКЛ. Они сразу показали свою востребованность. В первый же вечер работы участка БКЛ от "Мневников" до "Каховской" его станциями воспользовались 53 тысячи пассажиров, а за сегодняшнее утро до 10.00 – 31 тысяча человек. Пассажиры смогут экономить время в пути, а выбрать наиболее оптимальные быстрые маршруты помогут наши транспортные приложения", — сообщил Ликсутов.Топ-3 популярных станций нового участка БКЛ в первый день: "Воронцовская" – 11,3 тысячи пассажиров, "Кунцевская" – 9,3 тысячи, "Мичуринский проспект" – 6,7 тысячи пассажиров.

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общество, москва, максим ликсутов , россия, большая кольцевая линия