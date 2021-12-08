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РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран
РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран - РИА Новости, 08.12.2021
РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран
Визит российской бизнес-миссии в Аргентину придаст дополнительный импульс деловым контактам и проектам, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:12
2021-12-08T11:12
рфпи против covid 19
буэнос-айрес (город)
аргентина
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
альберто фернандес
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Визит российской бизнес-миссии в Аргентину придаст дополнительный импульс деловым контактам и проектам, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ."Визит российской бизнес-миссии в Аргентину направлен на создание дополнительного импульса для развития деловых контактов и проектов, которые представляют взаимный интерес. Россия и Аргентина успешно сотрудничают для борьбы с коронавирусом, в том числе благодаря поставкам и локализации производства вакцины "Спутник V". Нашей общей задачей является дальнейшее укрепление торговых и инвестиционных связей в существующих и перспективных отраслях", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.Членов российской бизнес-миссии принял президент Аргентины Альберто Фернандес. Также состоялись встречи с министрами экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел и другими членами правительства.В рамках визита проводятся встречи между представителями деловых кругов России и Аргентины, посвященные укреплению сотрудничества и обсуждению совместных проектов в ряде отраслей (здравоохранение, сельское хозяйство, финансы, транспорт.С российской стороны в работе бизнес-миссии принимают участие представители "Совкомбанка", ведущих компаний в сфере IT, банковского и добывающего сектора, оптической индустрии, возобновляемой энергетики и других секторов.
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буэнос-айрес (город), аргентина, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, альберто фернандес, россия
11:12 08.12.2021
 

РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время панельной дискуссии "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института"
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время панельной дискуссии Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Визит российской бизнес-миссии в Аргентину придаст дополнительный импульс деловым контактам и проектам, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ.
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"Визит российской бизнес-миссии в Аргентину направлен на создание дополнительного импульса для развития деловых контактов и проектов, которые представляют взаимный интерес. Россия и Аргентина успешно сотрудничают для борьбы с коронавирусом, в том числе благодаря поставкам и локализации производства вакцины "Спутник V". Нашей общей задачей является дальнейшее укрепление торговых и инвестиционных связей в существующих и перспективных отраслях", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.
Членов российской бизнес-миссии принял президент Аргентины Альберто Фернандес. Также состоялись встречи с министрами экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел и другими членами правительства.
В рамках визита проводятся встречи между представителями деловых кругов России и Аргентины, посвященные укреплению сотрудничества и обсуждению совместных проектов в ряде отраслей (здравоохранение, сельское хозяйство, финансы, транспорт.
С российской стороны в работе бизнес-миссии принимают участие представители "Совкомбанка", ведущих компаний в сфере IT, банковского и добывающего сектора, оптической индустрии, возобновляемой энергетики и других секторов.
 
РФПИ против Covid 19Буэнос-Айрес (город)АргентинаРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевАльберто ФернандесРоссия
 
 
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