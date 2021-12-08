РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время панельной дискуссии "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института"
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Визит российской бизнес-миссии в Аргентину придаст дополнительный импульс деловым контактам и проектам, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ.
"Визит российской бизнес-миссии в Аргентину направлен на создание дополнительного импульса для развития деловых контактов и проектов, которые представляют взаимный интерес. Россия и Аргентина успешно сотрудничают для борьбы с коронавирусом, в том числе благодаря поставкам и локализации производства вакцины "Спутник V". Нашей общей задачей является дальнейшее укрепление торговых и инвестиционных связей в существующих и перспективных отраслях", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.
Членов российской бизнес-миссии принял президент Аргентины Альберто Фернандес. Также состоялись встречи с министрами экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел и другими членами правительства.
В рамках визита проводятся встречи между представителями деловых кругов России и Аргентины, посвященные укреплению сотрудничества и обсуждению совместных проектов в ряде отраслей (здравоохранение, сельское хозяйство, финансы, транспорт.
С российской стороны в работе бизнес-миссии принимают участие представители "Совкомбанка", ведущих компаний в сфере IT, банковского и добывающего сектора, оптической индустрии, возобновляемой энергетики и других секторов.