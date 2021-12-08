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РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран

РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран - РИА Новости, 08.12.2021

РФПИ: визит бизнеса России в Аргентину укрепит отношения двух стран

Визит российской бизнес-миссии в Аргентину придаст дополнительный импульс деловым контактам и проектам, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:12

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2021-12-08T11:12

рфпи против covid 19

буэнос-айрес (город)

аргентина

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

альберто фернандес

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Визит российской бизнес-миссии в Аргентину придаст дополнительный импульс деловым контактам и проектам, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ."Визит российской бизнес-миссии в Аргентину направлен на создание дополнительного импульса для развития деловых контактов и проектов, которые представляют взаимный интерес. Россия и Аргентина успешно сотрудничают для борьбы с коронавирусом, в том числе благодаря поставкам и локализации производства вакцины "Спутник V". Нашей общей задачей является дальнейшее укрепление торговых и инвестиционных связей в существующих и перспективных отраслях", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.Членов российской бизнес-миссии принял президент Аргентины Альберто Фернандес. Также состоялись встречи с министрами экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел и другими членами правительства.В рамках визита проводятся встречи между представителями деловых кругов России и Аргентины, посвященные укреплению сотрудничества и обсуждению совместных проектов в ряде отраслей (здравоохранение, сельское хозяйство, финансы, транспорт.С российской стороны в работе бизнес-миссии принимают участие представители "Совкомбанка", ведущих компаний в сфере IT, банковского и добывающего сектора, оптической индустрии, возобновляемой энергетики и других секторов.

https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762390509.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

россия

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буэнос-айрес (город), аргентина, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, альберто фернандес, россия