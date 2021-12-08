https://ria.ru/20211208/biznes-1762625274.html

Более 137 тысяч компаний МСП прошли чек-ап бизнеса по 44 параметрам

Более 137 тысяч компаний МСП прошли чек-ап бизнеса по 44 параметрам - РИА Новости, 08.12.2021

Более 137 тысяч компаний МСП прошли чек-ап бизнеса по 44 параметрам

Более 137 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались сервисом "чек-ап" Минэкономразвития и Корпорации МСП, позволяющим повысить прозрачность и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:00

2021-12-08T09:00

2021-12-08T08:59

новости компаний - экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 137 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались сервисом "чек-ап" Минэкономразвития и Корпорации МСП, позволяющим повысить прозрачность и эффективность господдержки, сообщает пресс-служба корпорации."Общее количество малых и средних предприятий, прошедших чек-ап, превысило 137 тысяч по всей стране. При этом целевое значение на 2021 год, установленное в нацпроекте по поддержке предпринимательства, составляет 85,5 тысяч", - рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэка.Замминистра также напомнила, что общий бюджет национального проекта по поддержке предпринимательства на 2021 год составляет более 65 миллиардов рублей."При формировании актуальных мер поддержки мы ориентируемся на различные показатели. Электронная услуга помогает определить выпадающие компетенции и потребности компаний, необходимые для дальнейшего роста и развития. Поэтому очень важно погружение регионов в эту работу", - прокомментировала Илюшникова.Регионами-лидерами по уровню охвата сервисом стали Севастополь, Республика Крым и Чеченская Республика, где чек-ап прошли 8,3 тысячи предприятий: 2082 – в Севастополе, 5619 – в Крыму, 641 - в Чеченской Республике. Цифры в несколько раз превысили плановые показатели на текущий год.В топ-10 регионов-лидеров по уровню охвата чек-апами также вошли Санкт-Петербург, Магаданская область, Москва, Чукотский автономный округ, Рязанская область, Республика Марий Эл и Ненецкий автономный округ. Всего установленных показателей охвата достигли и превысили 49 субъектов РФ. Лидерами по абсолютным показателям стали Москва и Санкт-Петербург (более 35 тысяч и 18 тысяч предпринимателей, соответственно).В сообщении приводятся примеры, когда чек-ап помог компании развить и улучшить свой бизнес. Так, рекламное агентство "Тема" из Рязанской области после чек-апов получило все виды услуг центра "Мой Бизнес", а затем стало участником международной выставки "Реклама-2021", где заключила годовой контракт с крупным застройщиком.В свою очередь, сотрудники удмуртской компании "Промгидравлика-С", которая занимается проектированием, производством и обслуживанием гидравлического оборудования, смогли получить необходимые знания для развития бизнеса, что позволило увеличить показатели компании. Еще одна компания из Удмуртии, "Альтернативная энергия" за три месяца нарастила прибыль почти в четыре раза, за это время в штат были взяты шесть новых сотрудников.Сервис чек-ап бизнеса начал работать в конце июня 2021 года. Он включает в себя два этапа: прескоринг – предварительную оценку компании, и скоринг – расширенную оценку различных количественных и качественных показателей деятельности. Чек-ап бизнеса проводится на основе официальных открытых источников информации с семи ресурсов. По итогам диагностики с компаниями, прошедшими чек-ап, связываются представители организаций инфраструктуры поддержки и предлагают релевантные для каждого конкретного бизнеса меры и сервисы господдержки. Это могут быть льготные кредиты, гарантии, программы акселерации и другие федеральные и региональные меры.

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

https://ria.ru/20211203/proizvodstvo-1762004895.html

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новости компаний - экономика, корпорация мсп, россия