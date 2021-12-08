Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/biznes-1762625274.html
Более 137 тысяч компаний МСП прошли чек-ап бизнеса по 44 параметрам
Более 137 тысяч компаний МСП прошли чек-ап бизнеса по 44 параметрам - РИА Новости, 08.12.2021
Более 137 тысяч компаний МСП прошли чек-ап бизнеса по 44 параметрам
Более 137 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались сервисом "чек-ап" Минэкономразвития и Корпорации МСП, позволяющим повысить прозрачность и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:00
2021-12-08T08:59
новости компаний - экономика
корпорация мсп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 137 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались сервисом "чек-ап" Минэкономразвития и Корпорации МСП, позволяющим повысить прозрачность и эффективность господдержки, сообщает пресс-служба корпорации."Общее количество малых и средних предприятий, прошедших чек-ап, превысило 137 тысяч по всей стране. При этом целевое значение на 2021 год, установленное в нацпроекте по поддержке предпринимательства, составляет 85,5 тысяч", - рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэка.Замминистра также напомнила, что общий бюджет национального проекта по поддержке предпринимательства на 2021 год составляет более 65 миллиардов рублей."При формировании актуальных мер поддержки мы ориентируемся на различные показатели. Электронная услуга помогает определить выпадающие компетенции и потребности компаний, необходимые для дальнейшего роста и развития. Поэтому очень важно погружение регионов в эту работу", - прокомментировала Илюшникова.Регионами-лидерами по уровню охвата сервисом стали Севастополь, Республика Крым и Чеченская Республика, где чек-ап прошли 8,3 тысячи предприятий: 2082 – в Севастополе, 5619 – в Крыму, 641 - в Чеченской Республике. Цифры в несколько раз превысили плановые показатели на текущий год.В топ-10 регионов-лидеров по уровню охвата чек-апами также вошли Санкт-Петербург, Магаданская область, Москва, Чукотский автономный округ, Рязанская область, Республика Марий Эл и Ненецкий автономный округ. Всего установленных показателей охвата достигли и превысили 49 субъектов РФ. Лидерами по абсолютным показателям стали Москва и Санкт-Петербург (более 35 тысяч и 18 тысяч предпринимателей, соответственно).В сообщении приводятся примеры, когда чек-ап помог компании развить и улучшить свой бизнес. Так, рекламное агентство "Тема" из Рязанской области после чек-апов получило все виды услуг центра "Мой Бизнес", а затем стало участником международной выставки "Реклама-2021", где заключила годовой контракт с крупным застройщиком.В свою очередь, сотрудники удмуртской компании "Промгидравлика-С", которая занимается проектированием, производством и обслуживанием гидравлического оборудования, смогли получить необходимые знания для развития бизнеса, что позволило увеличить показатели компании. Еще одна компания из Удмуртии, "Альтернативная энергия" за три месяца нарастила прибыль почти в четыре раза, за это время в штат были взяты шесть новых сотрудников.Сервис чек-ап бизнеса начал работать в конце июня 2021 года. Он включает в себя два этапа: прескоринг – предварительную оценку компании, и скоринг – расширенную оценку различных количественных и качественных показателей деятельности. Чек-ап бизнеса проводится на основе официальных открытых источников информации с семи ресурсов. По итогам диагностики с компаниями, прошедшими чек-ап, связываются представители организаций инфраструктуры поддержки и предлагают релевантные для каждого конкретного бизнеса меры и сервисы господдержки. Это могут быть льготные кредиты, гарантии, программы акселерации и другие федеральные и региональные меры.
https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html
https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html
https://ria.ru/20211203/proizvodstvo-1762004895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, корпорация мсп, россия
09:00 08.12.2021
 

Более 137 тысяч компаний МСП прошли чек-ап бизнеса по 44 параметрам

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 137 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались сервисом "чек-ап" Минэкономразвития и Корпорации МСП, позволяющим повысить прозрачность и эффективность господдержки, сообщает пресс-служба корпорации.
"Общее количество малых и средних предприятий, прошедших чек-ап, превысило 137 тысяч по всей стране. При этом целевое значение на 2021 год, установленное в нацпроекте по поддержке предпринимательства, составляет 85,5 тысяч", - рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэка.
Логотип корпорации МСП
24 ноября, 08:30
Портфель гарантий Корпорации МСП для малого бизнеса вырос в полтора раза
Замминистра также напомнила, что общий бюджет национального проекта по поддержке предпринимательства на 2021 год составляет более 65 миллиардов рублей.
"При формировании актуальных мер поддержки мы ориентируемся на различные показатели. Электронная услуга помогает определить выпадающие компетенции и потребности компаний, необходимые для дальнейшего роста и развития. Поэтому очень важно погружение регионов в эту работу", - прокомментировала Илюшникова.
Регионами-лидерами по уровню охвата сервисом стали Севастополь, Республика Крым и Чеченская Республика, где чек-ап прошли 8,3 тысячи предприятий: 2082 – в Севастополе, 5619 – в Крыму, 641 - в Чеченской Республике. Цифры в несколько раз превысили плановые показатели на текущий год.
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 08:00
Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках
В топ-10 регионов-лидеров по уровню охвата чек-апами также вошли Санкт-Петербург, Магаданская область, Москва, Чукотский автономный округ, Рязанская область, Республика Марий Эл и Ненецкий автономный округ. Всего установленных показателей охвата достигли и превысили 49 субъектов РФ. Лидерами по абсолютным показателям стали Москва и Санкт-Петербург (более 35 тысяч и 18 тысяч предпринимателей, соответственно).
"Чек-ап – это инструмент, который позволяет выявить "болевые точки" конкретного бизнеса. Этот механизм позволяет буквально за несколько минут оценить деятельность предприятия по более чем четырем десяткам количественных и качественных показателей. По его итогам мы можем получить объективную картину состояния бизнеса и проактивно предложить его владельцам релевантные адресные меры поддержки", – цитирует пресс-служба КМСП слова генерального директора корпорации Александра Исаевича.
В сообщении приводятся примеры, когда чек-ап помог компании развить и улучшить свой бизнес. Так, рекламное агентство "Тема" из Рязанской области после чек-апов получило все виды услуг центра "Мой Бизнес", а затем стало участником международной выставки "Реклама-2021", где заключила годовой контракт с крупным застройщиком.
В свою очередь, сотрудники удмуртской компании "Промгидравлика-С", которая занимается проектированием, производством и обслуживанием гидравлического оборудования, смогли получить необходимые знания для развития бизнеса, что позволило увеличить показатели компании. Еще одна компания из Удмуртии, "Альтернативная энергия" за три месяца нарастила прибыль почти в четыре раза, за это время в штат были взяты шесть новых сотрудников.
Печатная машина в типографии - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 13:32
Ижевская типография при поддержке Корпорации МСП развивает производство
Сервис чек-ап бизнеса начал работать в конце июня 2021 года. Он включает в себя два этапа: прескоринг – предварительную оценку компании, и скоринг – расширенную оценку различных количественных и качественных показателей деятельности. Чек-ап бизнеса проводится на основе официальных открытых источников информации с семи ресурсов. По итогам диагностики с компаниями, прошедшими чек-ап, связываются представители организаций инфраструктуры поддержки и предлагают релевантные для каждого конкретного бизнеса меры и сервисы господдержки. Это могут быть льготные кредиты, гарантии, программы акселерации и другие федеральные и региональные меры.
 
Новости компаний - ЭкономикаКорпорация МСПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
10:05МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
10:04Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
10:01В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
09:59Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию
09:59На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"
09:50Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена
09:50СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин
09:41В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"
Лента новостейМолния
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на ЛунуМФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабряРоссийские ученые повысили эффективность адресных лекарств от ракаВ Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с БелоруссиейСамолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в СириюНа Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"Политолог оценил итоги переговоров Путина и БайденаСССР мог и должен был сохраниться, считает БабуринВ СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"