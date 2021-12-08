https://ria.ru/20211208/bilayn-1762725550.html

Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID

Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID - РИА Новости, 08.12.2021

Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID

Билайн стал лауреатом премии Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации" за внедрение мобильного ID как универсального и безопасного метода идентификации РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:20

2021-12-08T12:20

2021-12-08T12:24

новости компаний - экономика

билайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe268f83e169173b767ddff13d7f068.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Билайн стал лауреатом премии Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации" за внедрение мобильного ID как универсального и безопасного метода идентификации и аутентификации на различных интернет-ресурсах, сообщает мобильный оператор. Решение, созданное на базе технологий Mobile Connect GSMA, позволяет пользователям при помощи номера мобильного телефона быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах как в цифровом, так и в реальном мире.Как отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн Евгений Черешнев, многофакторная идентификация – "это общая головная боль как государства и бизнеса, так и самих пользователей"."Именно из-за компрометации учетных записей происходит огромное количество киберпреступлений, кража данных, манипуляций с ними. У среднего пользователя сегодня 27 аккаунтов и всего три пароля на всё. При этом мы живем в мире, в котором практически не осталось людей без смартфона в кармане, поэтому странно не использовать девайс, который всегда с тобой, в качестве единой безопасной учетной записи, являющийся альтернативой всем парам логин-пароль, картам лояльности и ключам, как электронным, так и обычным", - привели в билайне комментарий Чернышева.

https://ria.ru/20211205/bilayn-1762233402.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, билайн