https://ria.ru/20211208/bilayn-1762725550.html
Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID
Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID - РИА Новости, 08.12.2021
Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID
Билайн стал лауреатом премии Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации" за внедрение мобильного ID как универсального и безопасного метода идентификации РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:20
2021-12-08T12:20
2021-12-08T12:24
новости компаний - экономика
билайн
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Билайн стал лауреатом премии Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации" за внедрение мобильного ID как универсального и безопасного метода идентификации и аутентификации на различных интернет-ресурсах, сообщает мобильный оператор. Решение, созданное на базе технологий Mobile Connect GSMA, позволяет пользователям при помощи номера мобильного телефона быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах как в цифровом, так и в реальном мире.Как отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн Евгений Черешнев, многофакторная идентификация – "это общая головная боль как государства и бизнеса, так и самих пользователей"."Именно из-за компрометации учетных записей происходит огромное количество киберпреступлений, кража данных, манипуляций с ними. У среднего пользователя сегодня 27 аккаунтов и всего три пароля на всё. При этом мы живем в мире, в котором практически не осталось людей без смартфона в кармане, поэтому странно не использовать девайс, который всегда с тобой, в качестве единой безопасной учетной записи, являющийся альтернативой всем парам логин-пароль, картам лояльности и ключам, как электронным, так и обычным", - привели в билайне комментарий Чернышева.
https://ria.ru/20211205/bilayn-1762233402.html
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новости компаний - экономика, билайн
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости
. Билайн
стал лауреатом премии Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации" за внедрение мобильного ID как универсального и безопасного метода идентификации и аутентификации на различных интернет-ресурсах, сообщает мобильный оператор.
Решение, созданное на базе технологий Mobile Connect GSMA, позволяет пользователям при помощи номера мобильного телефона быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах как в цифровом, так и в реальном мире.
Как отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн Евгений Черешнев, многофакторная идентификация – "это общая головная боль как государства и бизнеса, так и самих пользователей".
"Именно из-за компрометации учетных записей происходит огромное количество киберпреступлений, кража данных, манипуляций с ними. У среднего пользователя сегодня 27 аккаунтов и всего три пароля на всё. При этом мы живем в мире, в котором практически не осталось людей без смартфона в кармане, поэтому странно не использовать девайс, который всегда с тобой, в качестве единой безопасной учетной записи, являющийся альтернативой всем парам логин-пароль, картам лояльности и ключам, как электронным, так и обычным", - привели в билайне комментарий Чернышева.