https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762806374.html

Россия и США создадут совместную структуру по безопасности

Россия и США создадут совместную структуру по безопасности - РИА Новости, 08.12.2021

Россия и США создадут совместную структуру по безопасности

Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:36

2021-12-08T17:36

2021-12-08T17:36

безопасность

сша

владимир путин

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции."Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься", - сказал Путин.Он отметил, что свои предложения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20211208/putin-1762799828.html

сша

россия

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безопасность, сша, владимир путин, россия