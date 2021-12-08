https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762806374.html
Россия и США создадут совместную структуру по безопасности
Россия и США создадут совместную структуру по безопасности - РИА Новости, 08.12.2021
Россия и США создадут совместную структуру по безопасности
Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:36
2021-12-08T17:36
2021-12-08T17:36
безопасность
сша
владимир путин
россия
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции."Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься", - сказал Путин.Он отметил, что свои предложения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней.
https://ria.ru/20211208/putin-1762799828.html
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безопасность, сша, владимир путин, россия
Россия и США создадут совместную структуру по безопасности
Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов по безопасности