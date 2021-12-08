https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762799235.html

Безопасность должна быть глобальной, заявил Путин

Безопасность должна быть глобальной, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021

Безопасность должна быть глобальной, заявил Путин

Исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:07

2021-12-08T17:07

2021-12-08T17:23

политика

владимир путин

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех, заявил президент России Владимир Путин."Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться на в равной степени на всех", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762802714.html

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политика, владимир путин, россия