https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762799235.html
Безопасность должна быть глобальной, заявил Путин
Безопасность должна быть глобальной, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021
Безопасность должна быть глобальной, заявил Путин
Исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:07
2021-12-08T17:07
2021-12-08T17:23
политика
владимир путин
россия
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех, заявил президент России Владимир Путин."Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться на в равной степени на всех", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762802714.html
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политика, владимир путин, россия
17:07 08.12.2021 (обновлено: 17:23 08.12.2021)
Безопасность должна быть глобальной, заявил Путин
Президент России Путин: безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех