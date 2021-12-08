https://ria.ru/20211208/bezopasnost-1762667393.html

Ушаков рассказал об обсуждении гарантий безопасности для России

Ушаков рассказал об обсуждении гарантий безопасности для России - РИА Новости, 08.12.2021

Ушаков рассказал об обсуждении гарантий безопасности для России

Вопросы предоставления России гарантий безопасности логично обсуждать с США в группе по стратегической стабильности, заявил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:45

2021-12-08T00:45

2021-12-08T00:45

сша

нато

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопросы предоставления России гарантий безопасности логично обсуждать с США в группе по стратегической стабильности, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

сша

россия

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2021

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сша, нато, юрий ушаков, россия