Ушаков рассказал об обсуждении гарантий безопасности для России
Помощник президента Ушаков рассказал об обсуждении гарантий безопасности для России
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопросы предоставления России гарантий безопасности логично обсуждать с США в группе по стратегической стабильности, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я могу вам сказать, что вопросы, касающиеся предоставления нам необходимых гарантий безопасности, в том числе в контексте неразмещения наступательных вооружений и непродвижения дальнейшего НАТО на Восток – эти вопросы, конечно, логично обсуждать в группе по стратегической стабильности, которая уже провела, по-моему, два совещания. От нас возглавляет замминистра иностранных дел эту группу, и, естественно, эти вопросы будут в рамках этой группы непосредственно обсуждаться также", - сказал Ушаков.