https://ria.ru/20211208/belovezhskaya-1762766928.html

Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще

Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще - РИА Новости, 08.12.2021

Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще

8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение".

2021-12-08T15:16

2021-12-08T15:16

2021-12-08T15:16

видео

история

ссср

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762765955_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_953b931e66b4048ff18fc71ffd2d8dc8.jpg

После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение". После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР. 2021-12-08T15:16 true PT3M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, история, ссср, снг, видео