https://ria.ru/20211208/belovezhskaya-1762766928.html
Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще - РИА Новости, 08.12.2021
Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение".
2021-12-08T15:16
2021-12-08T15:16
2021-12-08T15:16
видео
история
ссср
снг
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После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
ссср
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2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762765955_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_31927423e327c72acb16458f04ff4733.jpg
Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение". После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
2021-12-08T15:16
true
PT3M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, история, ссср, снг, видео
Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение".
2021-12-08T15:16
true
PT3M23S
Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение".
После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.