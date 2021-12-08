https://ria.ru/20211208/bank-1762799443.html
Интернет-банк ВТБ для бизнеса получил две премии в области цифровизации
Интернет-банк ВТБ для бизнеса получил две премии в области цифровизации - РИА Новости, 08.12.2021
Интернет-банк ВТБ для бизнеса получил две премии в области цифровизации
ВТБ стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:07
2021-12-08T17:07
2021-12-08T17:07
втб
банки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России, сообщает пресс-служба банка.По итогам награждения ВТБ, благодаря созданному интернет-банку для среднего и малого бизнеса, назван победителем Премии Рунета в номинации "За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете". В рамках премии Digital LeadersВТБ стал лучшим среди банков в номинациях "За вклад в развитие цифровизации в России" и "Онлайн-чаты".Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на новой для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тысяч клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса. Интернет-банк рассчитан на комплексное решение задач клиентов, ускоренное рассмотрение заявок на оформление продуктов за счет применения технологии искусственного интеллекта (AI) и персонализированное обслуживание на базе Big Data. Вопросы любой сложности пользователи интернет-банка могут решить в чате, при этом 55% обращений успешно обрабатываются чат-ботом автоматически."Мы помогаем предпринимателям в развитии их бизнеса, создавая самые современные и технологичные продукты и сервисы. Новый интернет-банк ВТБ Бизнес сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в онлайн-формате, все вопросы можно решить в "режиме одного окна". Получение премии Digital Leaders и Премии Рунета служат еще одним подтверждением востребованности наших решений, а также их высокого качества и инновационности. Мы благодарны коллегам из профессионального сообщества за признание и клиентам банка − за их доверие", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.Ранее в этом году ВТБ с решениями для среднего и малого бизнеса стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance, а также получил три награды премии Global Banking & Finance Awards. Банк также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.
https://ria.ru/20211208/bank-1762758140.html
https://realty.ria.ru/20211208/ipoteka-1762756655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банки, россия
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости
. ВТБ
стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России
, сообщает пресс-служба банка.
По итогам награждения ВТБ, благодаря созданному интернет-банку для среднего и малого бизнеса, назван победителем Премии Рунета
в номинации "За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете". В рамках премии Digital Leaders
ВТБ стал лучшим среди банков в номинациях "За вклад в развитие цифровизации в России" и "Онлайн-чаты".
Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на новой для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тысяч клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса. Интернет-банк рассчитан на комплексное решение задач клиентов, ускоренное рассмотрение заявок на оформление продуктов за счет применения технологии искусственного интеллекта (AI) и персонализированное обслуживание на базе Big Data. Вопросы любой сложности пользователи интернет-банка могут решить в чате, при этом 55% обращений успешно обрабатываются чат-ботом автоматически.
"Мы помогаем предпринимателям в развитии их бизнеса, создавая самые современные и технологичные продукты и сервисы. Новый интернет-банк ВТБ Бизнес сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в онлайн-формате, все вопросы можно решить в "режиме одного окна". Получение премии Digital Leaders и Премии Рунета служат еще одним подтверждением востребованности наших решений, а также их высокого качества и инновационности. Мы благодарны коллегам из профессионального сообщества за признание и клиентам банка − за их доверие", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.
Ранее в этом году ВТБ с решениями для среднего и малого бизнеса стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance, а также получил три награды премии Global Banking & Finance Awards. Банк также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.