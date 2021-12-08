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Интернет-банк ВТБ для бизнеса получил две премии в области цифровизации
Интернет-банк ВТБ для бизнеса получил две премии в области цифровизации - РИА Новости, 08.12.2021
Интернет-банк ВТБ для бизнеса получил две премии в области цифровизации
ВТБ стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:07
2021-12-08T17:07
втб
банки
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России, сообщает пресс-служба банка.По итогам награждения ВТБ, благодаря созданному интернет-банку для среднего и малого бизнеса, назван победителем Премии Рунета в номинации "За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете". В рамках премии Digital LeadersВТБ стал лучшим среди банков в номинациях "За вклад в развитие цифровизации в России" и "Онлайн-чаты".Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на новой для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тысяч клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса. Интернет-банк рассчитан на комплексное решение задач клиентов, ускоренное рассмотрение заявок на оформление продуктов за счет применения технологии искусственного интеллекта (AI) и персонализированное обслуживание на базе Big Data. Вопросы любой сложности пользователи интернет-банка могут решить в чате, при этом 55% обращений успешно обрабатываются чат-ботом автоматически."Мы помогаем предпринимателям в развитии их бизнеса, создавая самые современные и технологичные продукты и сервисы. Новый интернет-банк ВТБ Бизнес сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в онлайн-формате, все вопросы можно решить в "режиме одного окна". Получение премии Digital Leaders и Премии Рунета служат еще одним подтверждением востребованности наших решений, а также их высокого качества и инновационности. Мы благодарны коллегам из профессионального сообщества за признание и клиентам банка − за их доверие", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.Ранее в этом году ВТБ с решениями для среднего и малого бизнеса стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance, а также получил три награды премии Global Banking &amp; Finance Awards. Банк также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.
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втб, банки, россия
17:07 08.12.2021
 

Интернет-банк ВТБ для бизнеса получил две премии в области цифровизации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России, сообщает пресс-служба банка.
По итогам награждения ВТБ, благодаря созданному интернет-банку для среднего и малого бизнеса, назван победителем Премии Рунета в номинации "За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете". В рамках премии Digital LeadersВТБ стал лучшим среди банков в номинациях "За вклад в развитие цифровизации в России" и "Онлайн-чаты".
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
14:36
ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга
Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на новой для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тысяч клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса. Интернет-банк рассчитан на комплексное решение задач клиентов, ускоренное рассмотрение заявок на оформление продуктов за счет применения технологии искусственного интеллекта (AI) и персонализированное обслуживание на базе Big Data. Вопросы любой сложности пользователи интернет-банка могут решить в чате, при этом 55% обращений успешно обрабатываются чат-ботом автоматически.
"Мы помогаем предпринимателям в развитии их бизнеса, создавая самые современные и технологичные продукты и сервисы. Новый интернет-банк ВТБ Бизнес сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в онлайн-формате, все вопросы можно решить в "режиме одного окна". Получение премии Digital Leaders и Премии Рунета служат еще одним подтверждением востребованности наших решений, а также их высокого качества и инновационности. Мы благодарны коллегам из профессионального сообщества за признание и клиентам банка − за их доверие", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
14:32
ВТБ: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут стать двузначными
Ранее в этом году ВТБ с решениями для среднего и малого бизнеса стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance, а также получил три награды премии Global Banking & Finance Awards. Банк также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.
 
ВТББанкиРоссия
 
 
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