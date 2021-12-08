https://ria.ru/20211208/bank-1762758140.html

ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга

ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга - РИА Новости, 08.12.2021

ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга

ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:36

2021-12-08T14:36

2021-12-08T14:50

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга, сообщает пресс-служба банка. "ESG – такая вещь, которая пронизывает все области банка, все области бизнеса, и во исполнение этой стратегии по направлению, которое я координирую – это бухгалтерский учет, налоговый учет, отчетность, мы формализовали принципы ESG и наметили пути реализации их в стандартах и политике РСБУ, налоговой политике банка и в обязательной отчетности", - отметил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, ключевые направления, согласно принятой стратегии ESG – это налоговая добропорядочность, взаимодействие с налоговыми органами, подходы к уплате налогов, раскрытие определенного рода налоговой информации, которой банк будет делиться с контрагентами, инвесторами и прочей публикой.Кроме того, банк работает над прозрачностью ряда видов отчетности – обязательной и налоговой."Мы полностью модифицировали наш годовой отчет, который будем готовить по итогам года по стандартам РСБУ, в нем появится много дополнительной информации, он будет несколько по-другому структурирован в более понятном виде, там будем излагать и информировать о различного рода ESG-факторах, в том числе в области воздействия на окружающую среду, корпоративного управления и все вот эти стандарты. То есть это такое кардинальное обновление годового отчета", - сказал Коваленко.Также, по его словам, банк возьмет на себя социальную функцию, в рамках взаимодействия с клиентами, информирования об исполнении и особенностях налогового законодательства.

https://ria.ru/20211207/modernizatsiya-1762571010.html

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втб, банки, россия