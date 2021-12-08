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ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга
ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга - РИА Новости, 08.12.2021
ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга
ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:36
2021-12-08T14:50
втб
банки
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга, сообщает пресс-служба банка. "ESG – такая вещь, которая пронизывает все области банка, все области бизнеса, и во исполнение этой стратегии по направлению, которое я координирую – это бухгалтерский учет, налоговый учет, отчетность, мы формализовали принципы ESG и наметили пути реализации их в стандартах и политике РСБУ, налоговой политике банка и в обязательной отчетности", - отметил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, ключевые направления, согласно принятой стратегии ESG – это налоговая добропорядочность, взаимодействие с налоговыми органами, подходы к уплате налогов, раскрытие определенного рода налоговой информации, которой банк будет делиться с контрагентами, инвесторами и прочей публикой.Кроме того, банк работает над прозрачностью ряда видов отчетности – обязательной и налоговой."Мы полностью модифицировали наш годовой отчет, который будем готовить по итогам года по стандартам РСБУ, в нем появится много дополнительной информации, он будет несколько по-другому структурирован в более понятном виде, там будем излагать и информировать о различного рода ESG-факторах, в том числе в области воздействия на окружающую среду, корпоративного управления и все вот эти стандарты. То есть это такое кардинальное обновление годового отчета", - сказал Коваленко.Также, по его словам, банк возьмет на себя социальную функцию, в рамках взаимодействия с клиентами, информирования об исполнении и особенностях налогового законодательства.
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втб, банки, россия
14:36 08.12.2021 (обновлено: 14:50 08.12.2021)
 

ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга, сообщает пресс-служба банка.
"ESG – такая вещь, которая пронизывает все области банка, все области бизнеса, и во исполнение этой стратегии по направлению, которое я координирую – это бухгалтерский учет, налоговый учет, отчетность, мы формализовали принципы ESG и наметили пути реализации их в стандартах и политике РСБУ, налоговой политике банка и в обязательной отчетности", - отметил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, слова которого приводит пресс-служба.
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По его словам, ключевые направления, согласно принятой стратегии ESG – это налоговая добропорядочность, взаимодействие с налоговыми органами, подходы к уплате налогов, раскрытие определенного рода налоговой информации, которой банк будет делиться с контрагентами, инвесторами и прочей публикой.
Кроме того, банк работает над прозрачностью ряда видов отчетности – обязательной и налоговой.
"Мы полностью модифицировали наш годовой отчет, который будем готовить по итогам года по стандартам РСБУ, в нем появится много дополнительной информации, он будет несколько по-другому структурирован в более понятном виде, там будем излагать и информировать о различного рода ESG-факторах, в том числе в области воздействия на окружающую среду, корпоративного управления и все вот эти стандарты. То есть это такое кардинальное обновление годового отчета", - сказал Коваленко.
Также, по его словам, банк возьмет на себя социальную функцию, в рамках взаимодействия с клиентами, информирования об исполнении и особенностях налогового законодательства.
"Таким образом мы нашу налоговую политику, бухгалтерскую политику, стандарты учета, стандарты формирования обязательной отчетности перестроили под новые принципы ESG, теперь они полностью им соответствуют. Мало того, я думаю, что в какой-то мере являются неким образцом имплементации ESG-стандартов в соответствующие профильные направления", - подытожил главный бухгалтер ВТБ.
 
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