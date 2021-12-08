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ПСБ предоставил возможность приема онлайн-платежей в Telegram
ПСБ предоставил возможность приема онлайн-платежей в Telegram - РИА Новости, 08.12.2021
ПСБ предоставил возможность приема онлайн-платежей в Telegram
ПСБ в числе первых российских банков запустил новое решение для торгово-сервисных предприятий, позволяющее принимать платежи через мессенджер Telegram, сообщает РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:32
2021-12-08T12:32
промсвязьбанк
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россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ПСБ в числе первых российских банков запустил новое решение для торгово-сервисных предприятий, позволяющее принимать платежи через мессенджер Telegram, сообщает пресс-служба банка. Теперь предприниматель, став клиентом ПСБ, может создать чат-бот своего магазина в одном из самых популярных мессенджеров и подключить к нему услугу интернет-эквайринга, что позволит его клиентам делать покупки, не выходя из привычного канала коммуникации. "ПСБ развивает цифровые услуги и меняет саму парадигму банковского обслуживания.Мы нацелены на развитие сервисов, которые будут доступны клиентам в удобных для них каналах общения, а это в первую очередь мессенджеры, которые в настоящее время используются не только для личных целей, но и все чаще для деловых. Поэтому вслед за первым на российском рынке чат-банком для бизнеса в мессенджерах, позволяющим выставлять и оплачивать счета, ПСБ запустил также сервис, который дает возможность создать интернет-магазин и принимать там платежи. Магазин в Telegram может стать как единственной, так и дополнительной площадкой для ведения бизнеса. Новая услуга будет интересна индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям", - сказал вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Роман Гаврилов, слова которого приводит пресс-служба.Если у действующего клиента ПСБ есть договор на интернет-эквайринг и он хочет воспользоваться преимуществами магазина в Telegram, то ему достаточно направить в ПСБ заявку о подключении такого сервиса. Новому клиенту, который хотел бы создать магазин в мессенджере и проводить там платежи через ПСБ, необходим только договор с банком на интернет-эквайринг.ПСБ реализовал возможность фискализации транзакций в Telegram-магазине, в ближайшее время также станет доступна оплата с помощью популярных платежных сервисов.
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Новости
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промсвязьбанк, псб (банк псб), россия
12:32 08.12.2021
 

ПСБ предоставил возможность приема онлайн-платежей в Telegram

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ПСБ в числе первых российских банков запустил новое решение для торгово-сервисных предприятий, позволяющее принимать платежи через мессенджер Telegram, сообщает пресс-служба банка.
Теперь предприниматель, став клиентом ПСБ, может создать чат-бот своего магазина в одном из самых популярных мессенджеров и подключить к нему услугу интернет-эквайринга, что позволит его клиентам делать покупки, не выходя из привычного канала коммуникации.
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"ПСБ развивает цифровые услуги и меняет саму парадигму банковского обслуживания.
Мы нацелены на развитие сервисов, которые будут доступны клиентам в удобных для них каналах общения, а это в первую очередь мессенджеры, которые в настоящее время используются не только для личных целей, но и все чаще для деловых. Поэтому вслед за первым на российском рынке чат-банком для бизнеса в мессенджерах, позволяющим выставлять и оплачивать счета, ПСБ запустил также сервис, который дает возможность создать интернет-магазин и принимать там платежи. Магазин в Telegram может стать как единственной, так и дополнительной площадкой для ведения бизнеса. Новая услуга будет интересна индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям", - сказал вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Роман Гаврилов, слова которого приводит пресс-служба.
Если у действующего клиента ПСБ есть договор на интернет-эквайринг и он хочет воспользоваться преимуществами магазина в Telegram, то ему достаточно направить в ПСБ заявку о подключении такого сервиса. Новому клиенту, который хотел бы создать магазин в мессенджере и проводить там платежи через ПСБ, необходим только договор с банком на интернет-эквайринг.
ПСБ реализовал возможность фискализации транзакций в Telegram-магазине, в ближайшее время также станет доступна оплата с помощью популярных платежных сервисов.
 
ПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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