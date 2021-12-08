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Базирование Citrus в Казани повысит авиатранспортную доступность ПФО
Базирование Citrus в Казани повысит авиатранспортную доступность ПФО - РИА Новости, 08.12.2021
Базирование Citrus в Казани повысит авиатранспортную доступность ПФО
Базирование в международном аэропорту "Казань" нового лоукостера Citrus позволит повысить уровень авиатранспортной доступности населения Татарстана и регионов... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:01
2021-12-08T18:01
республика татарстан
экономика
поволжье
фарит ханифов
россия
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Базирование в международном аэропорту "Казань" нового лоукостера Citrus позволит повысить уровень авиатранспортной доступности населения Татарстана и регионов Поволжья и будет способствовать расширению маршрутной сети аэропорта, заявил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.Ранее S7 Group объявила о создании нового бюджетного перевозчика холдинга – авиакомпании Citrus. Согласно сообщению S7, базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска. Маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.Транспортная доступность, по словам министра, играет важную роль и в экономическом плане.Как добавил представитель международного аэропорта "Казань", появление новой авиакомпании свяжет Казань напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно. По его словам, при выборе базовых аэропортов в первую очередь проводился анализ потенциала развития рынка.
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экономика, поволжье, фарит ханифов, россия
18:01 08.12.2021
 

Базирование Citrus в Казани повысит авиатранспортную доступность ПФО

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Базирование в международном аэропорту "Казань" нового лоукостера Citrus позволит повысить уровень авиатранспортной доступности населения Татарстана и регионов Поволжья и будет способствовать расширению маршрутной сети аэропорта, заявил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
Ранее S7 Group объявила о создании нового бюджетного перевозчика холдинга – авиакомпании Citrus. Согласно сообщению S7, базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска. Маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.
"Мы позитивно оцениваем итоги проведенных переговоров авиакомпании с международным аэропортом "Казань" имени Габдуллы Тукая и принятом решении о базировании в Казани. Несомненно, базирование нового лоукостера позволит повысить уровень авиатранспортной доступности населения Татарстана и регионов Поволжья и поспособствует расширению маршрутной сети казанского аэропорта", - сказал Ханифов.
Транспортная доступность, по словам министра, играет важную роль и в экономическом плане.
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"Принимая во внимание географические масштабы нашей страны, взаимную удаленность городов и промышленных центров, доступные авиаперелеты в деловых целях являются важным фактором возможности дальнейшего успешного развития", - отметил глава минтранса Татарстана.
Как добавил представитель международного аэропорта "Казань", появление новой авиакомпании свяжет Казань напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно. По его словам, при выборе базовых аэропортов в первую очередь проводился анализ потенциала развития рынка.
"По оценке Citrus, учитывая население и экономику Татарстана, сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани не полностью обеспечивает удовлетворение имеющегося спроса. К тому же, в казанском аэропорту еще нет крупного базового перевозчика, в то же время инфраструктура аэропорта находится на высоком уровне", - добавил представитель аэропорта.
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Республика ТатарстанЭкономикаПоволжьеФарит ХанифовРоссия
 
 
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