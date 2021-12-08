https://ria.ru/20211208/aviadostupnost-1762812289.html

Базирование Citrus в Казани повысит авиатранспортную доступность ПФО

Базирование Citrus в Казани повысит авиатранспортную доступность ПФО - РИА Новости, 08.12.2021

Базирование Citrus в Казани повысит авиатранспортную доступность ПФО

Базирование в международном аэропорту "Казань" нового лоукостера Citrus позволит повысить уровень авиатранспортной доступности населения Татарстана и регионов... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:01

2021-12-08T18:01

2021-12-08T18:01

республика татарстан

экономика

поволжье

фарит ханифов

россия

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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Базирование в международном аэропорту "Казань" нового лоукостера Citrus позволит повысить уровень авиатранспортной доступности населения Татарстана и регионов Поволжья и будет способствовать расширению маршрутной сети аэропорта, заявил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.Ранее S7 Group объявила о создании нового бюджетного перевозчика холдинга – авиакомпании Citrus. Согласно сообщению S7, базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска. Маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.Транспортная доступность, по словам министра, играет важную роль и в экономическом плане.Как добавил представитель международного аэропорта "Казань", появление новой авиакомпании свяжет Казань напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно. По его словам, при выборе базовых аэропортов в первую очередь проводился анализ потенциала развития рынка.

https://ria.ru/20210806/most-1744679251.html

https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html

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экономика, поволжье, фарит ханифов, россия