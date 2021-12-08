https://ria.ru/20211208/armeniya-1762699091.html
Армения вводит новые ограничения для непривитых туристов
Армения вводит новые ограничения для непривитых туристов - РИА Новости, 08.12.2021
Армения вводит новые ограничения для непривитых туристов
Минздрав Армении анонсировал введение новых ограничений для невакцинированных граждан, в том числе и туристов. Они вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:29
2021-12-08T15:29
2021-12-08T15:29
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Минздрав Армении анонсировал введение новых ограничений для невакцинированных граждан, в том числе и туристов. Они вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает АТОР."Вход в заведения общественного питания, посещение концертов и культурных мероприятий будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации", — сказала на брифинге министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.По мнению туроператоров, ужесточение мер не окажет существенного влияния на спрос: он и так ниже ожидаемого. Глубина продаж, в основном, до середины января, однако есть отдельные заказы и на весну.Представители отрасли добавили, что путешественники, отправляющиеся в Армению, или уже привиты, или имеют опыт сдачи ПЦР-тестов, соответственно ужесточение правил не станет для них препятствием. Невакцинированные же изначально выбирают страны со свободным въездом и без ограничений на посещение общественных мест.
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вакцинация, армения, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, минздрав армении, туризм, коронавирус covid-19
Армения вводит новые ограничения для непривитых туристов
Власти Армении анонсировали новые ковидные ограничения для невакцинированных туристов
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Минздрав Армении анонсировал введение новых ограничений для невакцинированных граждан, в том числе и туристов. Они вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает
АТОР.
"Вход в заведения общественного питания, посещение концертов и культурных мероприятий будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации", — сказала на брифинге министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.
По мнению туроператоров, ужесточение мер не окажет существенного влияния на спрос: он и так ниже ожидаемого. Глубина продаж, в основном, до середины января, однако есть отдельные заказы и на весну.
Представители отрасли добавили, что путешественники, отправляющиеся в Армению, или уже привиты, или имеют опыт сдачи ПЦР-тестов, соответственно ужесточение правил не станет для них препятствием. Невакцинированные же изначально выбирают страны со свободным въездом и без ограничений на посещение общественных мест.