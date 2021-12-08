https://ria.ru/20211208/armeniya-1762699091.html

Армения вводит новые ограничения для непривитых туристов

Армения вводит новые ограничения для непривитых туристов - РИА Новости, 08.12.2021

Армения вводит новые ограничения для непривитых туристов

Минздрав Армении анонсировал введение новых ограничений для невакцинированных граждан, в том числе и туристов. Они вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:29

2021-12-08T15:29

2021-12-08T15:29

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Минздрав Армении анонсировал введение новых ограничений для невакцинированных граждан, в том числе и туристов. Они вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает АТОР."Вход в заведения общественного питания, посещение концертов и культурных мероприятий будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации", — сказала на брифинге министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.По мнению туроператоров, ужесточение мер не окажет существенного влияния на спрос: он и так ниже ожидаемого. Глубина продаж, в основном, до середины января, однако есть отдельные заказы и на весну.Представители отрасли добавили, что путешественники, отправляющиеся в Армению, или уже привиты, или имеют опыт сдачи ПЦР-тестов, соответственно ужесточение правил не станет для них препятствием. Невакцинированные же изначально выбирают страны со свободным въездом и без ограничений на посещение общественных мест.

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

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