Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211208/arkheologiya-1762619023.html
В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками
В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками - РИА Новости, 08.12.2021
В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками
В Каире найдены мумии мужчины и женщины, у которых вместо языков — пластины из золотой фольги, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:19
2021-12-08T04:19
культура
египет
каир (город)
археология
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762605644_0:9:800:459_1920x0_80_0_0_e79751b6684a2fff21629ba7299fe265.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Каире найдены мумии мужчины и женщины, у которых вместо языков — пластины из золотой фольги, сообщает Daily Mail. Тела были захоронены в отдельных гробницах в известняковых саркофагах. Захоронения относятся к Позднему периоду в истории Древнего Египта (664—332 до нашей эры), точнее к временам правления XXVI династии (685—525 годы до нашей эры). Археологи не уверены, кем при жизни были эти мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом.Останки мужчины неплохо сохранились. Его могила была запечатана — расхитители до нее не добрались. Ученые там обнаружили несколько артефактов. Среди них ритуальные сосуды канопа, в которые египтяне помещали органы, извлеченные при мумификации. Также были найдены амулет в виде скарабея и погребальные статуэтки, изготовленные из фаянса.Останки женщины сохранились хуже. Ее гробница была вскрыта грабителями. Золотые языки мумий находятся в хорошем состоянии. Подобные находки археологи совершают нередко. Золотые пластинки вкладывали во время похорон. Делалось это для того, чтобы дух мог говорить с Осирисом, царем загробного мира, который судит умерших. Считалось, что золотой язык позволил бы усопшим убедить бога проявить к ним милосердие.
https://ria.ru/20211205/nefertiti-1761962809.html
египет
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762605644_28:0:767:554_1920x0_80_0_0_4b4ea7583995fbb4c7346fcf90bdcd48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, каир (город), археология, новости культуры
04:19 08.12.2021
 
В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками

В Каире найдены две 2500-летние мумии с золотыми языками

© Фото : Ministry of State of AntiquitiesЗолотые языки, найденные с останками мужчины и женщины в Каире
Золотые языки, найденные с останками мужчины и женщины в Каире - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Ministry of State of Antiquities
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Каире найдены мумии мужчины и женщины, у которых вместо языков — пластины из золотой фольги, сообщает Daily Mail.
Тела были захоронены в отдельных гробницах в известняковых саркофагах. Захоронения относятся к Позднему периоду в истории Древнего Египта (664—332 до нашей эры), точнее к временам правления XXVI династии (685—525 годы до нашей эры).
Археологи не уверены, кем при жизни были эти мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом.
Останки мужчины неплохо сохранились. Его могила была запечатана — расхитители до нее не добрались. Ученые там обнаружили несколько артефактов. Среди них ритуальные сосуды канопа, в которые египтяне помещали органы, извлеченные при мумификации. Также были найдены амулет в виде скарабея и погребальные статуэтки, изготовленные из фаянса.
Останки женщины сохранились хуже. Ее гробница была вскрыта грабителями.
Золотые языки мумий находятся в хорошем состоянии.
Подобные находки археологи совершают нередко. Золотые пластинки вкладывали во время похорон. Делалось это для того, чтобы дух мог говорить с Осирисом, царем загробного мира, который судит умерших. Считалось, что золотой язык позволил бы усопшим убедить бога проявить к ним милосердие.
Золотая тиара, принадлежавшая пятилетнему мальчику
5 декабря, 05:00Культура
На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити
 
КультураЕгипетКаир (город)АрхеологияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
10:05МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
10:04Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
10:01В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
09:59Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию
09:59На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"
09:50Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена
09:50СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин
09:41В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"
Лента новостейМолния
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на ЛунуМФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабряРоссийские ученые повысили эффективность адресных лекарств от ракаВ Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с БелоруссиейСамолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в СириюНа Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"Политолог оценил итоги переговоров Путина и БайденаСССР мог и должен был сохраниться, считает БабуринВ СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"