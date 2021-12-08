https://ria.ru/20211208/arkheologiya-1762619023.html

В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками

В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками - РИА Новости, 08.12.2021

В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками

В Каире найдены мумии мужчины и женщины, у которых вместо языков — пластины из золотой фольги, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:19

2021-12-08T04:19

2021-12-08T04:19

культура

египет

каир (город)

археология

новости культуры

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Каире найдены мумии мужчины и женщины, у которых вместо языков — пластины из золотой фольги, сообщает Daily Mail. Тела были захоронены в отдельных гробницах в известняковых саркофагах. Захоронения относятся к Позднему периоду в истории Древнего Египта (664—332 до нашей эры), точнее к временам правления XXVI династии (685—525 годы до нашей эры). Археологи не уверены, кем при жизни были эти мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом.Останки мужчины неплохо сохранились. Его могила была запечатана — расхитители до нее не добрались. Ученые там обнаружили несколько артефактов. Среди них ритуальные сосуды канопа, в которые египтяне помещали органы, извлеченные при мумификации. Также были найдены амулет в виде скарабея и погребальные статуэтки, изготовленные из фаянса.Останки женщины сохранились хуже. Ее гробница была вскрыта грабителями. Золотые языки мумий находятся в хорошем состоянии. Подобные находки археологи совершают нередко. Золотые пластинки вкладывали во время похорон. Делалось это для того, чтобы дух мог говорить с Осирисом, царем загробного мира, который судит умерших. Считалось, что золотой язык позволил бы усопшим убедить бога проявить к ним милосердие.

https://ria.ru/20211205/nefertiti-1761962809.html

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египет, каир (город), археология, новости культуры