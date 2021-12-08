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Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях
Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях - РИА Новости, 08.12.2021
Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях
Аргентина предлагает России возможность сборки на своих мощностях продукции "КамАЗа", латиноамериканская страна заинтересована в локализации производства,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:43
2021-12-08T04:46
экономика
буэнос-айрес (город)
аргентина
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий феоктистов
россия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек - РИА Новости. Аргентина предлагает России возможность сборки на своих мощностях продукции "КамАЗа", латиноамериканская страна заинтересована в локализации производства, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ, в ее состав вошёл замгендиректора "КамАЗа"."Звучал еще один проект. Это возможность, пока в предварительном плане, сборки на аргентинских мощностях продукции "КамАЗа". Пока до конкретики не дошло", - сказал посол."Мы почувствовали интерес аргентинцев к обсуждению этой темы. Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод. Уже аргентинцы просчитывают свои возможности", - добавил Феоктистов.Он подчеркнул, что аргентинская сторона заинтересована в локализации производства, а не просто в поставках.
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буэнос-айрес (город)
аргентина
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экономика, буэнос-айрес (город), аргентина, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий феоктистов, россия, в мире
04:43 08.12.2021 (обновлено: 04:46 08.12.2021)
 
Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях

Аргентина предложила России возможность сборки продукции "КамАЗа" на своих мощностях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек - РИА Новости. Аргентина предлагает России возможность сборки на своих мощностях продукции "КамАЗа", латиноамериканская страна заинтересована в локализации производства, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ, в ее состав вошёл замгендиректора "КамАЗа".
"Звучал еще один проект. Это возможность, пока в предварительном плане, сборки на аргентинских мощностях продукции "КамАЗа". Пока до конкретики не дошло", - сказал посол.
"Мы почувствовали интерес аргентинцев к обсуждению этой темы. Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод. Уже аргентинцы просчитывают свои возможности", - добавил Феоктистов.
Он подчеркнул, что аргентинская сторона заинтересована в локализации производства, а не просто в поставках.
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ЭкономикаБуэнос-Айрес (город)АргентинаРоссийский фонд прямых инвестицийДмитрий ФеоктистовРоссияВ мире
 
 
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