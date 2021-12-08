https://ria.ru/20211208/argentina-1762675399.html

Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях

Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях - РИА Новости, 08.12.2021

Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях

Аргентина предлагает России возможность сборки на своих мощностях продукции "КамАЗа", латиноамериканская страна заинтересована в локализации производства,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:43

2021-12-08T04:43

2021-12-08T04:46

экономика

буэнос-айрес (город)

аргентина

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий феоктистов

россия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек - РИА Новости. Аргентина предлагает России возможность сборки на своих мощностях продукции "КамАЗа", латиноамериканская страна заинтересована в локализации производства, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ, в ее состав вошёл замгендиректора "КамАЗа"."Звучал еще один проект. Это возможность, пока в предварительном плане, сборки на аргентинских мощностях продукции "КамАЗа". Пока до конкретики не дошло", - сказал посол."Мы почувствовали интерес аргентинцев к обсуждению этой темы. Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод. Уже аргентинцы просчитывают свои возможности", - добавил Феоктистов.Он подчеркнул, что аргентинская сторона заинтересована в локализации производства, а не просто в поставках.

https://ria.ru/20210621/mishustin-1737854453.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

россия

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экономика, буэнос-айрес (город), аргентина, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий феоктистов, россия, в мире