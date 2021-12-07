https://ria.ru/20211207/zhidkost-1762489978.html

В аэропорту Магадана прокомментировали вынужденную посадку самолета S7

В аэропорту Магадана прокомментировали вынужденную посадку самолета S7 - РИА Новости, 07.12.2021

В аэропорту Магадана прокомментировали вынужденную посадку самолета S7

Самолеты в аэропорту "Магадан" обрабатывают исключительно качественной сертифицированной антиобледенительной жидкостью, никаких нарушений при обработке судна S7 РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T07:38

2021-12-07T07:38

2021-12-07T15:38

происшествия

магадан

s7 airlines

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МАГАДАН, 7 дек - РИА Новости. Самолеты в аэропорту "Магадан" обрабатывают исключительно качественной сертифицированной антиобледенительной жидкостью, никаких нарушений при обработке судна S7 не было, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Дмитрий Сиволобов, комментируя информацию о якобы некачественной обработке самолета на рейсе Магадан-Новосибирск.Самолет S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было."Ответственно заявляю, что в аэропорту "Магадан" применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал. С соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов", - сказал Сиволобов.Он также уточнил, что вся жидкость для обработки воздушных судов проходит через независимую лабораторию прямо перед вылетом. Самолет S7 в магаданском аэропорту обработали дважды: сначала очищающей, а затем антиобледенительной жидкостью.

https://ria.ru/20211206/samolet-1762356241.html

магадан

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Следком возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета в Иркутске 2 декабря 2021 года самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, осуществил вынужденную посадку на аэродроме г. Иркутска. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, из них 3 детей и 7 членов экипажа, пострадавших нет. По данному факту следователями проводится доследственная проверка. 2021-12-07T07:38 true PT0M54S

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происшествия, магадан, s7 airlines