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Володин предложил Котякову публиковать данные о средней зарплате

Володин предложил Котякову публиковать данные о средней зарплате - РИА Новости, 07.12.2021

Володин предложил Котякову публиковать данные о средней зарплате

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову публиковать данные о средних зарплатах не только по отраслям, но и по регионам, а также РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:50

2021-12-07T14:50

2021-12-07T14:50

общество

вячеслав володин

госдума рф

антон котяков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову публиковать данные о средних зарплатах не только по отраслям, но и по регионам, а также показывать минимальные и максимальные показатели."Можно ли, когда вы говорите или ваши коллеги, о средних заработных платах, руководствоваться, где это, в каком регионе. И показывать минимальную среднюю заработную плату, и максимальную. В каком регионе минимальная, в каком – максимальная", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании, на котором в рамках правительственного часа выступил Котяков.Парламентарий отметил, что у граждан вызывают нарекание и даже раздражение публикации средних заработных плат в той или иной сфере. "У нас страна огромная, ситуация в регионах разная. Она отличается многократно", - добавил он."Второе: когда речь идет о средней заработной плате по бюджетным учреждениям – больница, школа – можно ли не учитывать в средней заработной плате зарплату руководства – директора, завуча или главного врача и его заместителя?" - подчеркнул Володин.

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общество, вячеслав володин, госдума рф, антон котяков