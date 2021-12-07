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Володин предложил Котякову публиковать данные о средней зарплате
Володин предложил Котякову публиковать данные о средней зарплате - РИА Новости, 07.12.2021
Володин предложил Котякову публиковать данные о средней зарплате
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову публиковать данные о средних зарплатах не только по отраслям, но и по регионам, а также РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:50
2021-12-07T14:50
2021-12-07T14:50
общество
вячеслав володин
госдума рф
антон котяков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову публиковать данные о средних зарплатах не только по отраслям, но и по регионам, а также показывать минимальные и максимальные показатели."Можно ли, когда вы говорите или ваши коллеги, о средних заработных платах, руководствоваться, где это, в каком регионе. И показывать минимальную среднюю заработную плату, и максимальную. В каком регионе минимальная, в каком – максимальная", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании, на котором в рамках правительственного часа выступил Котяков.Парламентарий отметил, что у граждан вызывают нарекание и даже раздражение публикации средних заработных плат в той или иной сфере. "У нас страна огромная, ситуация в регионах разная. Она отличается многократно", - добавил он."Второе: когда речь идет о средней заработной плате по бюджетным учреждениям – больница, школа – можно ли не учитывать в средней заработной плате зарплату руководства – директора, завуча или главного врача и его заместителя?" - подчеркнул Володин.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, антон котяков
Володин предложил Котякову публиковать данные о средней зарплате
Спикер Госдумы Володин предложил Котякову публиковать данные о зарплатах в регионах
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
предложил главе Минтруда Антону Котякову
публиковать данные о средних зарплатах не только по отраслям, но и по регионам, а также показывать минимальные и максимальные показатели.
"Можно ли, когда вы говорите или ваши коллеги, о средних заработных платах, руководствоваться, где это, в каком регионе. И показывать минимальную среднюю заработную плату, и максимальную. В каком регионе минимальная, в каком – максимальная", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании, на котором в рамках правительственного часа выступил Котяков.
Парламентарий отметил, что у граждан вызывают нарекание и даже раздражение публикации средних заработных плат в той или иной сфере. "У нас страна огромная, ситуация в регионах разная. Она отличается многократно", - добавил он.
"Второе: когда речь идет о средней заработной плате по бюджетным учреждениям – больница, школа – можно ли не учитывать в средней заработной плате зарплату руководства – директора, завуча или главного врача и его заместителя?" - подчеркнул Володин.