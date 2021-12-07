https://ria.ru/20211207/zakonoproekt-1762615645.html

Законопроект о семейно-бытовом насилии не будут вносить осенью в Госдуму

Законопроект о семейно-бытовом насилии не будут вносить осенью в Госдуму - РИА Новости, 07.12.2021

Законопроект о семейно-бытовом насилии не будут вносить осенью в Госдуму

Законопроект о профилактике бытового насилия не устроил все договаривающиеся стороны и осенью в Госдуму внесен не будет, сообщила журналистам во вторник... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:36

2021-12-07T17:36

2021-12-07T17:57

политика

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галина карелова

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике бытового насилия не устроил все договаривающиеся стороны и осенью в Госдуму внесен не будет, сообщила журналистам во вторник вице-спикер Совфеда Галина Карелова."Текущая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия так и не нашла одобрения у всех обсуждавших ее сторон", - сказала политик.Карелова напомнила, что подготовленный рабочей группой законопроект обсуждался на официальном сайте Совета Федерации и вызвал широкий резонанс, по итогам дискуссии поступило больше 11 тысяч предложений с изменениями и дополнениями в документ, многие были учтены."Конструктивные идеи нашли отражение в законопроекте. В целом документ усилит профилактическую и защитную направленность. Однако за все это время сблизить позиции сторон не удалось. Поэтому принято решение не вносить законопроект в Госдуму в осеннюю сессию и продолжить работу по поиску компромисса", - отметила она.Карелова пояснила, что мнение участников обсуждения разделилось практически на две противоположные позиции: одна сторона оказалась вообще против принятия закона, вторая выступает за усиление мер противодействия семейно-бытовому насилию, обозначенных в документе.По ее словам, разработчики законопроекта предлагают продолжить обсуждение на площадке Общественной палаты РФ.Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

https://ria.ru/20211014/matvienko-1754548610.html

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политика, госдума рф, галина карелова, общество, совет федерации рф, россия