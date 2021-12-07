https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762526194.html
Источник сообщил о задержании экс-главы Калининского района Петербурга
Источник сообщил о задержании экс-главы Калининского района Петербурга - РИА Новости, 07.12.2021
Источник сообщил о задержании экс-главы Калининского района Петербурга
В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:00
2021-12-07T12:00
2021-12-07T12:44
происшествия
санкт-петербург
мошенничество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (Мошенничество)", — сказал собеседник агентства.Чиновника, ранее возглавлявшего администрацию Петроградского района, назначили руководителем Калининского района в ноябре этого года, а 6 декабря он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Просьба была удовлетворена.СМИ сообщали, что его уход может быть связан с неудовлетворительной уборкой снега в городе.С 2012 по 2016 годы Громов возглавлял городской комитет по информатизации и связи.
https://ria.ru/20211128/vzyatka-1761181686.html
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происшествия, санкт-петербург, мошенничество, россия
12:00 07.12.2021 (обновлено: 12:44 07.12.2021)
Источник сообщил о задержании экс-главы Калининского района Петербурга
Экс-главу Калининского района Петербурга Громова задержали по делу о мошенничестве