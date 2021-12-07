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Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки
Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки - РИА Новости, 07.12.2021
Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки
Силовики задержали в Ярославской области 16-летнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:47
2021-12-07T10:50
происшествия
ярославская область
рыбинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики задержали в Ярославской области 16-летнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ."Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК ("Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ") и части 1 статьи 222.1 УК ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов")", — говорится в релизе Следственного комитета.По данным следствия, вплоть до 5 декабря подозреваемый состоял в закрытых чатах в телеграме, где призывал к атакам на органы власти.Чтобы реализовать план, подросток у себя дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку — ее изъяли. Как уточнила ФСБ, у юноши также обнаружили обрез охотничьего ружья и боеприпасы."Задержанный планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе", — отмечает спецслужба, не раскрывая в деталях планы задержанного.Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека в СИЗО на время следствия.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
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ярославская область
рыбинский район
россия
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Задержание подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Кадры ФСБ РФ
Силовики задержали в Ярославской области шестнадцатилетнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ.
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происшествия, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
09:47 07.12.2021 (обновлено: 10:50 07.12.2021)
 
Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Ярославской области задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики задержали в Ярославской области 16-летнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК ("Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ") и части 1 статьи 222.1 УК ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов")", — говорится в релизе Следственного комитета.
По данным следствия, вплоть до 5 декабря подозреваемый состоял в закрытых чатах в телеграме, где призывал к атакам на органы власти.
Чтобы реализовать план, подросток у себя дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку — ее изъяли. Как уточнила ФСБ, у юноши также обнаружили обрез охотничьего ружья и боеприпасы.
"Задержанный планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе", — отмечает спецслужба, не раскрывая в деталях планы задержанного.
Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека в СИЗО на время следствия.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
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