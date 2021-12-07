https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762500483.html

Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки

Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки - РИА Новости, 07.12.2021

Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки

Силовики задержали в Ярославской области 16-летнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:47

2021-12-07T09:47

2021-12-07T10:50

происшествия

ярославская область

рыбинский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики задержали в Ярославской области 16-летнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ."Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК ("Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ") и части 1 статьи 222.1 УК ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов")", — говорится в релизе Следственного комитета.По данным следствия, вплоть до 5 декабря подозреваемый состоял в закрытых чатах в телеграме, где призывал к атакам на органы власти.Чтобы реализовать план, подросток у себя дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку — ее изъяли. Как уточнила ФСБ, у юноши также обнаружили обрез охотничьего ружья и боеприпасы."Задержанный планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе", — отмечает спецслужба, не раскрывая в деталях планы задержанного.Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека в СИЗО на время следствия.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20211123/kazan-1760343244.html

ярославская область

рыбинский район

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Задержание подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Кадры ФСБ РФ Силовики задержали в Ярославской области шестнадцатилетнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ. 2021-12-07T09:47 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия