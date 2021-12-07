https://ria.ru/20211207/zadacha-1762605300.html
Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году
Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021
Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году
Ключевая задача правительства на текущий год - восстановление рынка труда - выполнена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:18
россия
экономика
общество
владимир путин
рынок труда
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ключевая задача правительства на текущий год - восстановление рынка труда - выполнена, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что "занятость в России достигла 72,3 миллиона человек", что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года.
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россия, экономика, общество, владимир путин, рынок труда, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:04 07.12.2021 (обновлено: 17:18 07.12.2021)
Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году
Путин: правительство выполнило ключевую задачу в 2021 году — восстановить рынок труда