https://ria.ru/20211207/zadacha-1762605300.html

Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году

Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021

Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году

Ключевая задача правительства на текущий год - восстановление рынка труда - выполнена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:04

2021-12-07T17:04

2021-12-07T17:18

россия

экономика

общество

владимир путин

рынок труда

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ключевая задача правительства на текущий год - восстановление рынка труда - выполнена, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что "занятость в России достигла 72,3 миллиона человек", что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года.

https://ria.ru/20211207/zarplata-1762606531.html

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россия, экономика, общество, владимир путин, рынок труда, коронавирус covid-19, коронавирус в россии