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Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году
Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021
Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году
Ключевая задача правительства на текущий год - восстановление рынка труда - выполнена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:18
россия
экономика
общество
владимир путин
рынок труда
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ключевая задача правительства на текущий год - восстановление рынка труда - выполнена, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что "занятость в России достигла 72,3 миллиона человек", что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года.
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россия, экономика, общество, владимир путин, рынок труда, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:04 07.12.2021 (обновлено: 17:18 07.12.2021)
 
Путин заявил о выполнении ключевой задачи в 2021 году

Путин: правительство выполнило ключевую задачу в 2021 году — восстановить рынок труда

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ключевая задача правительства на текущий год - восстановление рынка труда - выполнена, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас много еще нерешенных вопросов, проблем, в том числе и новых, с которыми мы должны бороться. Но все-таки должен отметить, что ключевая задача правительства на текущий год - восстановить рынок труда - выполнена", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Путин отметил, что "занятость в России достигла 72,3 миллиона человек", что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
17:06
Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат
 
РоссияЭкономикаОбществоВладимир ПутинРынок трудаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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